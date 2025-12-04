為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    李四川鬆口2026選新北 劉和然：參選者須深度了解市政

    2025/12/04 12:43 記者羅國嘉／新北報導
    新北市副市長劉和然表示，國民黨內願意承擔責任的人多，是一件好事，但新北幅員遼闊、責任重大，參選者須深入理解市政，他目前最重要的角色仍是把副市長工作做到最好。（記者羅國嘉攝）

    

    2026年縣市長選舉將至，各界關心台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然的動向。李四川日前受訪稱若初選啟動願意主動登記。對此，劉和然今（4日）受訪表示，國民黨內願意承擔責任的人多，是一件好事，但新北幅員遼闊、責任重大，參選者須深入理解市政，他目前最重要的角色仍是把副市長工作做到最好。

    劉和然指出，新北市幅員非常遼闊，國民黨有這麼多優秀同志願意承擔是好事。新北幅員廣大，若要來服務、承擔，一定要深度了解新北，不僅要全面掌握404萬市民的需求，對市政銜接的熟悉度也都要到位。

    劉和然談到自身經歷表示，從教師出身，長期在教育體系服務，歷任教師、校長、主任、教育局長到現在的副市長，每天最大的心願就是把工作做好，這對2026每個人都有自己的節奏跟步調，他永遠記得現在的角色就是新北市副市長，會堅守崗位，每天一步一腳印的把市政府把工作做好。

    熱門推播