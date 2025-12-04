為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    網路瘋傳高市早苗「承認台灣屬於中國」 民進黨解讀原文打臉

    2025/12/04 12:03 記者陳政宇／台北報導
    政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢4日召開「公教年金改革議題民調」記者會。（記者羅沛德攝）

    政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢4日召開「公教年金改革議題民調」記者會。（記者羅沛德攝）

    日本首相高市早苗在參議院答詢表示，對台政策與日中聯合聲明一致，「理解與尊重」中國的立場。對於網路瘋傳高市早苗「承認台灣屬於中國」一說，民進黨今（4日）解讀原文指出，「白話文就是我知道了」，中方或網軍操作、帶風向恐嚇台灣人民，意圖使台灣人覺得自己被國際放棄，但這種作法不會成功。

    高市早苗先前一席「台灣有事即日本有事」，掀起中國強烈反彈。高市早苗3日在參議院全體會議上表示，有關1972年「日中聯合聲明」載明，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，「完全沒有任何改變」。

    民進黨今天召開記者會，媒體詢及，高市早苗在中國大陸的威嚇下，她在參議院上說「台灣是中國的一部分、中華人民共和國是唯一合法政府」，而醫師蘇一峰稱台灣政府的臉丟大了。

    對此，民進黨發言人吳崢反駁說，謝謝《中評社》的提問，但問題陳述錯誤，媒體或網路KOL帶風向稱高市早苗支持台灣是中國一部分，但其原話是理解也尊重，白話文就是「我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」。

    吳崢說，中方或很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想讓台灣人覺得自己被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心。

    吳崢回顧，前日本首相石破茂今年3月在國會被問到相關議題，當時出具答辯書，說明日本政府歷屆內閣官方立場，對1972年日中聯合聲明當中，中國表達台灣是中國領土的陳述，理解跟尊重；日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力，這是國際法中較生硬部分。

    吳崢強調，從近來國際上民主盟邦態度，不論是美方、日方、G7，都高度表達對印太地區、台海和平穩定重視，這是國際上不變立場，不管是中國或網軍，想帶風向打擊台灣人的做法不會成功，民主國家會互相團結支持彼此。

    民進黨政策會執行長吳思瑤也直言，中國最近很急、很亂、也很慌，認知作戰無所不用其極，高市早苗首相的回答很清楚，「理解且尊重」就是相對文雅的說法，與中國是否擁有台灣主權是兩碼子事，中國興風作浪、見縫插針，招致國際的反效果也愈來愈大，台灣不需要隨之起舞。

