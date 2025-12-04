為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    坦言民調高壓力大 李四川：沒有要黃袍加身、要誰來讓

    2025/12/04 11:57 記者何玉華／台北報導
    台北市副市長李四川今天出席東新社宅新建工程開工典禮。（記者何玉華攝）

    台北市副市長李四川今天出席東新社宅新建工程開工典禮。（記者何玉華攝）

    台北市副市長李四川不僅是國民黨內新北市長呼聲最高的人選，民調也持續領先，他今（4）日坦言，最近幾次的民調給他很大的壓力，但黨有黨的機制跟提名辦法，他會按黨的提名狀況，「沒有要黃袍加身」，也「沒有說要誰來讓」。

    李四川今天出席東新社宅新建工程開工典禮前受訪，提到若從黨的秘書長角度，一定會叫民調高的人去選；他會依據國民黨的機制，若有初選，他會參加初選，若要「藍白合」，初選出來的人還要跟民眾黨再辦一次初選，他也不排斥參與。

    李四川坦言，這幾次的民調給他很大的壓力，他要照黨的機制跟提名辦法處理，「沒有要黃袍加身，沒有說要誰來讓。」至於是否會在明年台北市議會4月開議前請辭參加初選？李四川表示，若參與選舉，又在台北市也不合適，屆時該做什麼事，會依照規定來辦理。

    而作為台北市長蔣萬安倚重的副手，是否跟蔣萬安談過參選一事？李四川說，很少跟蔣萬安談選舉的事情，「本來我就不喜歡選舉」，若到那個時候，「會跟市長好好的討論。」他也提到，蔣萬安現在各方面都比他強，他很高興看到蔣萬安立足在台北幫國家做事，是一件好事。

