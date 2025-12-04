女主持人提問竟被回「妳可能聽不懂」張維倩轟李四川又性別歧視

台北市副市長李四川表態加入新北市長選戰。（資料照）

2026年新北市長選情備受關注，國民黨籍台北市副市長李四川表態參加黨內初選後，近日連續兩度因發言被質疑歧視女性。繼日前以「穿著漂亮」形容民進黨立委蘇巧慧，引發外界批評後，他昨（3）日上節目時的回答再度惹議。

新北市議員張維倩今（4）日在臉書發文表示，急於表態參選新北市長的李四川，上週才因為拿「穿著漂亮」形容蘇巧慧的年輕創意而遭外界質疑歧視女性。結果昨天在黃暐瀚和雪寶共同主持的網路節目《下班瀚你聊》上，再次展露對女性的歧視。

請繼續往下閱讀...

張維倩指出，當女主持人雪寶詢問翡翠水庫的用水問題時，李四川只不過簡單解釋雙北共用翡翠水庫，卻突然補上一句「可能雪寶妳會聽不懂」。這番話讓張維倩直指，李四川先入為主認為年輕的女主持人聽不懂他說的話，雪寶當下只能尷尬回應這個「我知道、我知道」。

張維倩反問李四川，「新北許多地區也用到翡翠水庫的水，是有哪一句你認為會艱澀到年輕女性主持人『聽不懂？』身為老藍男的李四川副市長，「性平學分」可能要去補修一下。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法