為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    女主持人提問竟被回「妳可能聽不懂」張維倩轟李四川又性別歧視

    2025/12/04 12:50 即時新聞／綜合報導
    台北市副市長李四川表態加入新北市長選戰。（資料照）

    台北市副市長李四川表態加入新北市長選戰。（資料照）

    2026年新北市長選情備受關注，國民黨籍台北市副市長李四川表態參加黨內初選後，近日連續兩度因發言被質疑歧視女性。繼日前以「穿著漂亮」形容民進黨立委蘇巧慧，引發外界批評後，他昨（3）日上節目時的回答再度惹議。

    新北市議員張維倩今（4）日在臉書發文表示，急於表態參選新北市長的李四川，上週才因為拿「穿著漂亮」形容蘇巧慧的年輕創意而遭外界質疑歧視女性。結果昨天在黃暐瀚和雪寶共同主持的網路節目《下班瀚你聊》上，再次展露對女性的歧視。

    張維倩指出，當女主持人雪寶詢問翡翠水庫的用水問題時，李四川只不過簡單解釋雙北共用翡翠水庫，卻突然補上一句「可能雪寶妳會聽不懂」。這番話讓張維倩直指，李四川先入為主認為年輕的女主持人聽不懂他說的話，雪寶當下只能尷尬回應這個「我知道、我知道」。

    張維倩反問李四川，「新北許多地區也用到翡翠水庫的水，是有哪一句你認為會艱澀到年輕女性主持人『聽不懂？』身為老藍男的李四川副市長，「性平學分」可能要去補修一下。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播