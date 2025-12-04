統籌分配稅款、補助是責任 蘇巧慧回應劉和然：不應憑單一指標斷言優劣

蘇巧慧說，民進黨執政後大力補助地方各項預算，讓新北市府歲計賸餘逐年由負轉正，甚至今年55%財源來自中央。（蘇巧慧提供）

將參加2026年新北市長選舉的民進黨籍立委蘇巧慧今（4）日被新北市副市長、可能參選人劉和然點名質疑，為何不敢批評行政院版財政收支劃分法大砍人口數指標。蘇巧慧對此回應，不應只看單一指標就斷言優劣，民進黨執政後大力補助地方各項預算，讓新北市府歲計賸餘逐年由負轉正，甚至在今年已有55%財源來自中央，統籌分配稅款或中央補助款都是市民納稅錢，透過立委與地方共同爭取回到家鄉建設，這是「責任」而非「施捨」。

蘇巧慧說，過去10年來，她與各黨派立委共同爭取前瞻計畫、軌道建設與治水經費，在在都是中央與地方通力合作的成果，也確實改善市民生活，如果將中央依法編列、立委爭取的補助形容為「看臉色」，形同抹煞中央對新北的支持、否定基層公務員與民代的奔走。

蘇巧慧重申，她的目標始終是「新北市獲得的資源必須是全國最多」，「財政劃分公式涉及人口、土地面積、財政能力等多重變數，不應只看單一指標就斷言優劣，重點在於要讓新北分得更多實質預算」，只要有益新北，她都會積極爭取。

話鋒一轉，蘇巧慧也批評，國民黨在立院粗暴通過新北統籌分配款人均最低的財劃法版本，又卡住345億元無法分配，行政院提出版本，卻被國民黨擋在程序委員會，無法端上桌審查，如此癱瘓議事討論，才是無法讓國家完善財政制度的元兇，遺憾看到在野黨如此卸責。

