開放、彈性新高教 范雲偕師生共提大學法修法3面向

民進黨立委范雲今與高教工會、大學法改革陣線2.0等師生團體共同舉行「大學法」修法提案記者會。（記者謝君臨翻攝）

民進黨立委范雲今與高教工會、大學法改革陣線2.0等師生團體共同舉行「大學法」修法提案記者會，公布師生共同支持的3大修法面向，包括「開放、彈性新高教」、「強化師生權益」及「完善治理與監督機制」。范雲指出，她與2團體共同發起修法連署，很高興已有破百位曾、現任學生會長連署支持修法，也有破200位大學教授、包含校長與主管連署。

范雲表示，經過與大學校長、主管、教授、學生會和團體諸多討論，發現「大學法」自2005年全文修正後20年，已出現3大改革需求。第一、高教需求轉變，大學學制和治理需更彈性開放；第二、師生權益未受保障；第三、要兼顧開放性發展和師生權益保障2大需求，必須完善大學自我治理、監督的機制。

對此，范雲和師生團體共同研擬「開放、彈性新高教」、「強化師生權益」及「完善治理與監督機制」3大修法面向的修法草案已送進立法院。

范雲提到，生成式AI近年蓬勃發展，「跨領域」和「實作」學習，對人才培育變得更加重要。因此，應給予校學士等「大學教育實驗」制度性支持，設置「跨校學分或學位學程」促進資源流通。此外，增加「學生修業期限延長」彈性，甚至擴大「副學士」或設「終身學習學士學制」促進非線性學習等，都能有助於成就開放、彈性的新高教。

范雲補充，在少子化與教育資源品質提升需求下，應授權教育部對「公私校合併」提出計畫，並對合併條件、程序等訂定專門辦法，促進台灣高教長遠發展。

大學法改革陣線2.0總召集人蔡璟鴻主張，「強化師生權」包含規定教師評鑑指標應公開、授權教育部依教師權責訂定注意事項，以及明訂「與學生權益有關會議」應有學代出席，增訂「學生會專章」保障學生會運作、財務及活動空間的獨立性等，都是「大學法」改革應有的內容。

高教工會副理事長翟敬宜說明「完善治理與監督機制」，包含公私校校長遴選、續任、解任制度應完善並強化師生參與，校務會議一般教師與學生代表比例應提高、並設置監督委員會以確保校務監督功能及效率。

范雲指出，她將進一步與各界溝通、討論高教改革的修法內容，也將監督教育部盡速提出修法版本、送入立法院討論，以回應各界對高教改革期待。

