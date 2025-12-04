為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《聯合報》報導高市早苗參議院發言 事實查核中心：標題斷章取義

    2025/12/04 11:59 即時新聞／綜合報導
    台灣事實查核中心（TFC）今日指出，有台灣媒體以標題《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》報導，引發網路熱議。不過，該標題將高市立場簡化呈現，易讓讀者誤解為日本首相承認「台灣屬中」主張，而高市實際重申的是日本「理解並尊重」的既有立場。（取自台灣事實查核中心）

    台灣事實查核中心（TFC）今日指出，有台灣媒體以標題《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》報導，引發網路熱議。不過，該標題將高市立場簡化呈現，易讓讀者誤解為日本首相承認「台灣屬中」主張，而高市實際重申的是日本「理解並尊重」的既有立場。（取自台灣事實查核中心）

    日本首相高市早苗3日在參議院全體會議上表示，針對1972年「日中聯合聲明」中，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，這點完全沒有任何改變。《聯合報》昨日以標題《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》報導此事。對此，台灣事實查核中心指出，該新聞標題斷章取義。高市重申日本「理解並尊重」立場，而非承認「台灣屬中」。

    台灣事實查核中心（TFC）今日指出，有台灣媒體以標題《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》報導，引發網路熱議。不過，該標題將高市立場簡化呈現，易讓讀者誤解為日本首相承認「台灣屬中」主張，而高市實際重申的是日本「理解並尊重」的既有立場。

    事實查核中心檢索該新聞來源，確認其內容引用自日本《每日新聞》，該日媒報導高市早苗在12月3日參議院會議中表示，日本對於1972年《日中聯合公報》中國主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」一事，維持一貫的「理解並尊重」立場「沒有改變」。但日本政府資料顯示，《日中聯合聲明》對台灣的描述區分為兩部分：中國提出「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本則表明「充分理解並尊重」此立場，並未承認該主張。

    另外，日本專家李世暉、林賢參受訪指出，台灣媒體報導標題錯誤，斷章取義。《日中聯合聲明》中「理解並尊重」表示日本知悉並尊重中國的主張存在，但不等於認可內容，日本自1972年以來始終維持此一外交表述。

    此外，檢索其他台灣媒體如《中央社》、《中時》、《TVBS》等，多家報導同樣指出，高市重申日本對中國主張採「理解並尊重」的既有立場，並未改變。有台灣媒體報導標題呈現高市於國會的說法時，可能使讀者誤以為高市認同中國主張。高市所指「沒有改變」的是日本一貫的「理解並尊重」立場，而非承認「台灣屬中」主張。因此，為「易生誤解」訊息。

