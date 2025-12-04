為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中方稱反對美與「中國台灣地區」來往 外交部批：暴露麻煩製造者本性

    2025/12/04 11:25 記者黃靖媗／台北報導
    外交部發言人蕭光偉表示，國台辦及中國外交部相關言論不實，痛批中方此舉正暴露中國「麻煩製造者」本性。（資料照）

    外交部發言人蕭光偉表示，國台辦及中國外交部相關言論不實，痛批中方此舉正暴露中國「麻煩製造者」本性。（資料照）

    美國總統川普2日正式簽署《台灣保證實施法案》後，中國國台辦昨日稱，堅決反對美國與「中國台灣地區」任何形式的官方往來，並說美國相關法案「向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤訊號」。對此，我國外交部發言人蕭光偉表示，國台辦及中國外交部相關言論不實，痛批中方此舉正暴露中國「麻煩製造者」本性。

    蕭光偉重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

    蕭光偉強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流，中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證實施法案》，中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

    蕭光偉指出，外交部呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑，外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

