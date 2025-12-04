Thread標示用戶IP位置 大量「假台灣人、真中國網軍」狂刪帳號

近日不少台灣網友發現，Meta旗下社群平台Threads開始標示用戶所在地，並讓大量原形畢露的中共網軍火速刪號。（圖擷取自Threads，本報合成）

著名社群平台X （原推特）為打擊假帳號、提升平台透明度，從今年11月下旬開始，顯示每個用戶帳號IP位置，讓充斥在該平台的中共網軍假帳號秒現行、簡體中文書寫得假訊息大幅銳減，引發國際關注。近日不少台灣網友發現，Meta旗下社群平台Threads（台灣暱稱：脆或串）也開始標示用戶所在地，並讓大量原形畢露的中共網軍火速刪號。

今（4）日上午，PTT「創世神」、台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾陸續在臉書發文分享，Thread也開始跟進「標上帳號所在地」的趨勢，揭開大量使用正體中文的帳號所在地並非台灣，而是在中國、香港、越南、柬埔寨、巴基斯坦等地方。不僅如此，所在地被標示為「中國」的帳號，一堆文章開頭都會寫出「我是台灣人」、「我以前投給XXX」、「我在台南/高雄」等故意偽裝假成台灣人的模板。

請繼續往下閱讀...

根據中國國務院《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第6條規定，「任何單位和個人」不得自行建立或擅自使用其他信道進行國際聯網，違者將給予警告或罰款；中共軍委紀委監委案件審理局也明文規定，禁止「翻牆」登註冊或使用「X」、「臉書」等境外網站與社交媒體，違者會給予警告處分。杜奕瑾直言，眾所皆知，中國不能使用西方社交媒體，「能夠不翻牆來的不是小老百姓是在中國監獄或是軍隊的帳號。」

另據台灣網友的查詢內容，這些偽裝假成台灣人的中國帳號，過往發布的文章累積瀏覽次數極高。至於中國帳號發文的內容，有些會宣稱是「青鳥」、「台獨」或「綠營支持者」攻擊日本首相高市早苗或散布不實言論；還有些則透過偽裝民進黨執政縣市民眾，砲轟綠營讓當地民不聊生；更有些一邊痛批民進黨高層暗中轉移貪汙資產、準備逃離台灣，一邊強調自己明年11月28日九合一選舉，絕對會投給國民黨或民眾黨候選人。

據了解，目前有許多被識破真面的中國帳號，開始陸續刪除帶風向假訊息或直接刪帳號。不過也有部分中國帳號，選擇持續發文攻擊揭露自己真面目的網友，有些宣稱自己是「住在中國的台灣人」，所以Threads所在位置才顯示在中國；也有些直白表示，自己的Threads帳號其實是花錢購買，也是故意發爭議圖文增加購買帳號的流量，更對自己盜用他人照片或文章的行為，絲毫沒有任何歉意，嘲諷指責的網友管太多。

台灣網友則對此吐槽，「戰爭早就開始了」、「更笨的是相信這些敵國攻擊的笨蛋」、「相關單位該查了吧，很多內文是在用認知作戰來介選耶」、「一般的中國人上不了外網，能上的都必須使用VPN」、「我接下來預測下一步，藍白會花更多錢在台灣的網軍上面」、「中共直接出錢的啦，你覺得他們肯自掏腰包嗎？監獄獄友是免費網軍」、「投給綠的沒投給共產黨，可能涉及國家政權顛覆，應該要向公安局檢舉」、「一想到之前不管是大罷免還是選前，他們都假裝台灣人在帶輿論風向就覺得好生氣」。

相關新聞請見：

生成式AI干預台大選 中企手法被揭

Threads遭網軍大舉入侵 協同洗版發文「支持兩岸統一」

「台灣高鐵滿地垃圾」被瘋傳！網查證現場竟然是中國

新功能專打假帳號！大量X用戶被揭底「IP來自中國、香港」

每天滑不停！ 台灣人超愛滑Threads 貢獻21％流量成「全球第一」

引「法國BBC」造謠網友紅到國際了！《法新社》：BBC是英國的

抓到！影射綠營不關心南部災民 四叉貓:帳號用中國「QQ郵箱」註冊

藍白網軍遲到2天？盜圖複製文「426上凱道」洗版Threads 驚見李珠珢

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法