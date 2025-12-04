為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    驚豔蕭美琴送的「這一味」 美國主持人：好吃到被中共禁！

    2025/12/04 13:06 即時新聞／綜合報導
    溫特返美後，今日在X上發文表示：「這些鳳梨酥真的太好吃了，難怪共產黨要禁止它們！」（取自Natalie Winters X）

    副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員溫特（Natalie Winters）專訪，蕭美琴特別準備了鳳梨酥、小泡芙當伴手禮送給溫特。溫特返美後，今日在X上發文表示：「這些鳳梨酥真的太好吃了，難怪共產黨要禁止它們！」蕭美琴對此則說，很高興對方喜歡，期待未來台美關係持續「旺來」。

    溫特今日在X發文表示：「這些鳳梨酥真的太好吃了，難怪共產黨要禁止它們！」她還表示，北京刻意的打壓，只會讓這些鳳梨酥嘗起來更美味。對此，蕭美琴也在X上轉發溫特的貼文，並表示：「這就是為什麼台灣有些人稱它們為『自由鳳梨』（Freedom Pineapples）。」

    Freedom Pineapples源於中國大陸在2021年禁止進口台灣鳳梨後，台灣和國際上出現的一種政治和文化上的反制行動，將鳳梨與「自由」和「民主」的理念連結起來。

    蕭美琴也在臉書發文分享此事，她表示，溫特來台灣專訪時，自己特別準備了台灣最具代表性的鳳梨酥與小泡芙當作伴手禮，「很高興Natalie喜歡。台美共享民主自由的價值，期待未來台美關係持續『旺來』。」

