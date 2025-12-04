為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川表態參選新北市長 蘇巧慧：不管對手會是誰 目標始終如一

    2025/12/04 10:56 記者翁聿煌／新北報導
    立委蘇巧慧表示，不管新北市長選舉對手是誰，她都會努力爭取過半市民認同。（記者翁聿煌攝）

    立委蘇巧慧表示，不管新北市長選舉對手是誰，她都會努力爭取過半市民認同。（記者翁聿煌攝）

    民進黨立委蘇巧慧已確定代表民進黨參選2026新北市長，她4日陪同總統賴清德參加台灣醫療科技展開幕典禮，被媒體問到，怎麼看台北市副市長李四川在專訪表態參選？蘇巧慧表示，不管對手會是誰，她的目標是爭取過半新北市民的認同。

    蘇巧慧表示，她想參選新北市長，是因為她對這座城市有感情、有成績、有願景，所以她的面試官一直是4百萬的新北市民，想向他們爭取一個，和他們一同想像這座城市未來的機會，所以不管對手是誰，她的目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同，選票過半，因此會繼續籌組最強的團隊，用嶄新的觀念，向新北市民爭取這個機會，一起努力。

    對於李四川說想選首長的人，不是把時間花在跑婚喪喜慶，而是要把事情做好，蘇巧慧表示，做首長確實是要展現自己的能力，能讓這個城市進步，所以她帶著自己的成績來，不管是過去在大漢溪堤外便道、樹林捷運、鶯歌車站，甚至是板橋的兒童博物館、淡江大橋，這些都是她的成績來證明她與團隊能夠解決問題，證明有最好的執行力。

    蘇巧慧表示，因此未來這座城市所需要的是嶄新的觀念，因為新北市的很多問題都是一樣，都是數十年的問題，需要的是新的觀念，才能帶來新的契機、新的產業，讓這個城市重新活起來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播