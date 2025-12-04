李四川表態參選新北市長 蘇巧慧：不管對手會是誰 目標始終如一

立委蘇巧慧表示，不管新北市長選舉對手是誰，她都會努力爭取過半市民認同。（記者翁聿煌攝）

民進黨立委蘇巧慧已確定代表民進黨參選2026新北市長，她4日陪同總統賴清德參加台灣醫療科技展開幕典禮，被媒體問到，怎麼看台北市副市長李四川在專訪表態參選？蘇巧慧表示，不管對手會是誰，她的目標是爭取過半新北市民的認同。

蘇巧慧表示，她想參選新北市長，是因為她對這座城市有感情、有成績、有願景，所以她的面試官一直是4百萬的新北市民，想向他們爭取一個，和他們一同想像這座城市未來的機會，所以不管對手是誰，她的目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同，選票過半，因此會繼續籌組最強的團隊，用嶄新的觀念，向新北市民爭取這個機會，一起努力。

對於李四川說想選首長的人，不是把時間花在跑婚喪喜慶，而是要把事情做好，蘇巧慧表示，做首長確實是要展現自己的能力，能讓這個城市進步，所以她帶著自己的成績來，不管是過去在大漢溪堤外便道、樹林捷運、鶯歌車站，甚至是板橋的兒童博物館、淡江大橋，這些都是她的成績來證明她與團隊能夠解決問題，證明有最好的執行力。

蘇巧慧表示，因此未來這座城市所需要的是嶄新的觀念，因為新北市的很多問題都是一樣，都是數十年的問題，需要的是新的觀念，才能帶來新的契機、新的產業，讓這個城市重新活起來。

