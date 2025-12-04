為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌突PO柯文哲合照、喊「我準備好了」 網酸：一起去土城？

    2025/12/04 10:54 即時新聞／綜合報導
    黃國昌在臉書貼出與柯文哲的合照，並喊話「Yes, I’m ready.」（圖擷取自黃國昌臉書）

    黃國昌在臉書貼出與柯文哲的合照，並喊話「Yes, I’m ready.」（圖擷取自黃國昌臉書）

    民眾黨主席黃國昌今（4日）早突然在臉書貼出他與前民眾黨主席柯文哲的合照，並喊「Yes, I’m ready.」突然舉動引發許多網友討論，其中也有部分網友諷刺：「要一起去土城了？」

    除了黃國昌貼出與柯文哲合照，柯文哲也在他的臉書貼出兩人合照，並說：「今晚八點，我們來了！」外界研判2人可能是今日晚間要在黃國昌的YT直播「合體」，而此次兩人合體直播也是自從柯文哲涉入京華城案交保後首度合體。

    黃國昌1日於YT頻道直播時，黃國昌當時就曾提到週四（4日）晚間會加開直播，並有「彩蛋」。

    不過黃國昌此篇貼文一出讓留言區陷入「猜謎」狀態，許多網友也留言諷刺：「Ready to turn off the light！」、「準備學怎麼騎飛輪收300萬」、「Ready for Tucheng！」、「謀權篡位？」、「要一起騎飛輪了嗎？」、「感覺現場很熱，畢竟有兩個太陽。」、「嗯嗯…準備好面對官司」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播