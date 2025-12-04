黃國昌突PO柯文哲合照、喊「我準備好了」 網酸：一起去土城？

黃國昌在臉書貼出與柯文哲的合照，並喊話「Yes, I’m ready.」（圖擷取自黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌今（4日）早突然在臉書貼出他與前民眾黨主席柯文哲的合照，並喊「Yes, I’m ready.」突然舉動引發許多網友討論，其中也有部分網友諷刺：「要一起去土城了？」

除了黃國昌貼出與柯文哲合照，柯文哲也在他的臉書貼出兩人合照，並說：「今晚八點，我們來了！」外界研判2人可能是今日晚間要在黃國昌的YT直播「合體」，而此次兩人合體直播也是自從柯文哲涉入京華城案交保後首度合體。

黃國昌1日於YT頻道直播時，黃國昌當時就曾提到週四（4日）晚間會加開直播，並有「彩蛋」。

不過黃國昌此篇貼文一出讓留言區陷入「猜謎」狀態，許多網友也留言諷刺：「Ready to turn off the light！」、「準備學怎麼騎飛輪收300萬」、「Ready for Tucheng！」、「謀權篡位？」、「要一起騎飛輪了嗎？」、「感覺現場很熱，畢竟有兩個太陽。」、「嗯嗯…準備好面對官司」

