新北市長選舉前哨戰 劉和然再槓蘇巧慧、未反對財劃法人口數指標降低

2026年的下屆新北市長選舉已飄出煙硝味！爭取參選的新北市副市長劉和然今（2）日持續針對行政院版本的財政收支劃分法草案，再點名民進黨立委、市長參選人蘇巧慧，劉和然質疑說，人口數指標從45％砍到18％，蘇巧慧只會講「支持新北拿最多」的漂亮空話，為何不敢批評？

對此，蘇巧慧陣營尚未回應。

劉和然表示，新北市民要的是「自主決定的權利」，而非「看中央臉色的施捨」，他日前質疑蘇巧慧是否支持行政院版的財劃法草案，把人口指標從45%砍到18%，蘇巧慧卻回應「支持新北拿最多」，卻不敢面對「人口權重被砍」的真相，這是避重就輕，如果真心支持新北市拿最多，「為何面對這項對新北最不利的『砍人口權重』條款，妳一句話都不敢批評？」蘇巧慧的沉默就是對行政院縱容。

劉和然批評說，蘇巧慧指「新北市一半財源來自中央補助」，這正是新北的悲哀，證明現行制度下，新北市民的納稅錢大多被中央收走，還要看中央的心情才能拿回「屬於我們的錢」，勿把「中央集權的不公」當成政績，新北要的是「法定的權利（財劃法）」，不是「不確定的施捨（補助款）」，請蘇巧慧停止模糊焦點、正面回應是否反對行政院版財劃法草案這個「修理新北」的版本，是否反對大砍人口指標？

