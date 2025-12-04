為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北市長選舉前哨戰 劉和然再槓蘇巧慧、未反對財劃法人口數指標降低

    2025/12/04 10:47 記者黃子暘／新北報導
    劉和然再度點名蘇巧慧要求回應財劃法議題。（翻攝劉和然臉書）

    劉和然再度點名蘇巧慧要求回應財劃法議題。（翻攝劉和然臉書）

    2026年的下屆新北市長選舉已飄出煙硝味！爭取參選的新北市副市長劉和然今（2）日持續針對行政院版本的財政收支劃分法草案，再點名民進黨立委、市長參選人蘇巧慧，劉和然質疑說，人口數指標從45％砍到18％，蘇巧慧只會講「支持新北拿最多」的漂亮空話，為何不敢批評？

    對此，蘇巧慧陣營尚未回應。

    劉和然表示，新北市民要的是「自主決定的權利」，而非「看中央臉色的施捨」，他日前質疑蘇巧慧是否支持行政院版的財劃法草案，把人口指標從45%砍到18%，蘇巧慧卻回應「支持新北拿最多」，卻不敢面對「人口權重被砍」的真相，這是避重就輕，如果真心支持新北市拿最多，「為何面對這項對新北最不利的『砍人口權重』條款，妳一句話都不敢批評？」蘇巧慧的沉默就是對行政院縱容。

    劉和然批評說，蘇巧慧指「新北市一半財源來自中央補助」，這正是新北的悲哀，證明現行制度下，新北市民的納稅錢大多被中央收走，還要看中央的心情才能拿回「屬於我們的錢」，勿把「中央集權的不公」當成政績，新北要的是「法定的權利（財劃法）」，不是「不確定的施捨（補助款）」，請蘇巧慧停止模糊焦點、正面回應是否反對行政院版財劃法草案這個「修理新北」的版本，是否反對大砍人口指標？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播