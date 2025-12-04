為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    盧秀燕喊「第四次政黨輪替」 國民黨發言人牛煦庭：做好準備看待任何人選

    2025/12/04 10:12 記者施曉光／台北報導
    國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

    國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

    台中市長盧秀燕接受媒體專訪喊出「第四次政黨輪替」，強調對民進黨、國家與人民都不是壞事，國民黨發言人牛煦庭今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪表示，黨中央已經做好準備，要為2028大選營造良好氣氛，而且會以寬闊的心態，看待任何可能人選。

    牛煦庭表示，國民黨是一個開放的政黨，而且黨內人才濟濟，民進黨由於長期執政，腐化與弊端人民都看在眼裡，因此政黨輪替當然有其必要，在野黨也會做好充分的準備。

    此外，針對國民黨主席鄭麗文當選之初，一度引發部分黨內人士憂慮路線問題，主持人問目前黨內溝通情況如何？牛煦庭指出，「黨內已經安心」，他強調，過去黨魁選舉期間黨內一度擔心國民黨路線會做調整，可能背離中道，但自從鄭麗文當選後，在兩岸、外交路線上持續走平和中道，鄭麗文大量接受外媒專訪，並與各國駐台單位溝通，國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑也持續與對岸溝通，這些努力黨內全都看在眼裡，全黨都「已經鬆一口氣」。

    至於黨中央規劃鄭麗文何時赴對岸訪問？牛煦庭表示，黨內兩岸議題都尊重蕭旭岑與張榮恭的處理步驟，他沒有過問，無論鄭麗文何時訪問中國大陸或要談什麼話題，他相信都不會背離中道路線。

