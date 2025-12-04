秀黃國昌「十分鐘生活圈」地圖 四叉貓：說好的居住正義呢？

「四叉貓」整理黃國昌爭議地點的相關地圖，並諷刺地說：「十分鐘生活圈，說好的居住正義呢？」（圖擷取自四叉貓臉書粉絲專頁）

民眾黨主席黃國昌近期爭議不斷，媒體今爆料指出，黃國昌一家搬進仁愛路四段近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。網紅「四叉貓」劉宇整理黃國昌爭議地點的相關地圖，並諷刺地說：「十分鐘生活圈，說好的居住正義呢？」

四叉貓提到，黃國昌目前住在億元豪宅「百吉百利」光是每個月管理費就要1萬多元，他先幫忙準備黃國昌走路十分鐘的大安區生活圈地圖，「原來這就是所謂的居住正義啊」。而地圖上包括「黃國昌新家」、「李麗娟家」、「高家安親班」、「黃國昌的美國賓士」等。

許多網友也在四叉貓的貼文底下留言：「蔥哥說：我居住你正義，沒問題啊～」、「居住正義從國昌岳父做起，請國昌岳父在雙北蛋黃區蓋平價住宅賣給小草。」、「好爽，要選新北市長卻離台北蛋黃區越來越近。」、「買得起啊，不需要裝窮～」、「想選新北市長好歹也搬到新北。」、「居台北，好容易。」、「咆哮：我我我….住豪宅犯法了嗎？」

