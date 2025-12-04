承認美國「關切」國民黨：提供「照妖鏡」讓美方知道民進黨推國防預算只是政治操作

國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

賴政府擬提高國防預算，大幅增加對美軍購，外傳美方施壓國民黨支持提高國防預算，國民黨發言人牛煦庭今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時回應表示，美方只是「關切」，包括美國智庫、AIT都有跟國民黨接觸，而且國民黨從來就不迴避這個問題，所持立場就是支持合理提高國防預算，而且賴政府必須幫志願役軍人加薪。

牛煦庭並指出，國民黨對美方的說明就像一面「照妖鏡」，清楚告訴美方民進黨政府推動國防預算，只是政治操作，而且把在野黨當敵人看待，這件事情國民黨要讓國際都知道，「美國人喜歡聽真話，我們提供正確資訊給美國。」

牛煦庭強調，美國的國防預算有25％是提供軍人福利待遇，賴政府為何不願意做？有哪一個要加強國防的國家，不善待軍人？賴政府從頭到尾就只是操弄政治，只想維繫政權，如果有心強化國防，就應該給軍人加薪，明年度中央政府總預算案目前立法院還沒有付委，原因就是賴政府不願意調整軍人待遇。

有關美國總統川普簽署台灣保證實施法案，擬解除美台交往限制，牛煦庭認為，雖然美方針對與台灣行政部門往來，已從過去的「三管五卡」，後來調整內規，再到如今改用法律明文規定，但仍宣示意義大於實質意義，因為仍授權美國行政部門考量，他並認為美國政府不見得會做調整。

他強調，「國際現實很無情」，因為「台灣有事」發言引發爭議的日本首相高市早苗就是一個例子，高市早苗最近已經開始降溫，在參議院答詢時提及尊重「日中聯合聲明」，並強調日本對台政策並沒有改變，企圖和緩中日關係局勢，甚至高市早苗可能最後會收回言論，未來川普也有可能公開否認保衛台灣，反觀民進黨政府每天高唱國民黨兩岸路線失敗，但事實上民進黨的抗中路線並沒有成功，否則台灣為什麼沒有獲得外交承認？這是民進黨不敢面對的現實。

提及台積電赴美投資，牛煦庭形容，這就像「溫水煮青蛙」，雖然賴政府強調台積電會保留先進製程，但美方的態度明確，就是要把整條供應鏈搬到美國，尤其美國現在「不演了」，正在挑戰全球化價值，用政治力介入經貿活動網絡，此事國民黨當然要做提醒，但賴政府從位善用這個槓桿，與美方溝通。

對於賴清德總統說，政府支持台積電與台灣半導體產業到美國、日本、歐洲促進世界的繁榮與進步，牛煦庭表示，應該要以雙向互惠為前提，台積電所以成為「矽盾」是因為不可替代性，但台灣下一個不可替代性在哪裡？他批評賴清德沒談要用什麼國家戰略與投資政策鼓勵全球資本來台灣，只說要讓台積電繁榮全世界，這為台灣未來的產業換得什麼利益？

