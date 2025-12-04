為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    泰國台商面臨人才短缺問題 我國代表處成立平台助資訊交換

    2025/12/04 09:36 記者黃靖媗／台北報導
    駐泰代表藍夏禮本月2日在Bangkok Club宣布成立「台泰科技人才服務平台」，盼解決台商培育人才問題。（駐泰國代表處提供）

    駐泰代表藍夏禮本月2日在Bangkok Club宣布成立「台泰科技人才服務平台」，盼解決台商培育人才問題。（駐泰國代表處提供）

    駐泰國代表處為協助在泰台商解決投資所衍生的人才短缺及培訓問題，駐泰代表藍夏禮本月2日在Bangkok Club宣布成立「台泰科技人才服務平台」，藉以加強協助凝聚泰方、台商等各界共識，解決台商培育人才問題。

    2024年台灣是泰國第4大外資來源（FDI）國，以PCB產業為例，累計已投入泰國超過20億美元，人才培訓已成為台商赴泰國投資最關鍵的議題，許多台灣業者在泰國面臨科技人才短缺問題。

    駐泰國代表處表示，「台泰科技人才服務平台」是為反映台商人才需求而成立，希望協助台商交換資訊，整合力量，作為未來與泰方協調解決人才問題的基礎。

    駐泰國代表處表示，深切期待此平台的成立，可加速推動泰國政府、產業、學界等的鏈結與合作，為台商落地泰國注入新動能，平台的成立除符合外交部總合外交理念，也宣示我方未來將逐步結合政府、學術單位及台商力量，與泰方進一步就人才培訓進行諮商，盼泰方基於雙方合作潛力，共同研商務實的解決之道。

    在此次說明會中，駐泰國代表處也邀請今年8月於曼谷成立的「台灣—泰國國際人才循環基地」（International Talent Circulation Base Taiwan- Thailand）總召學校屏東科技大學，分享台灣教育部規劃中的「國際產業人才教育專班」，並邀請台灣電路板協會（TPCA）分享成立「泰國PCB學院」，進行與泰方人才合作的實務經驗。

