為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    日本道後商店街有字牌「挺台灣」高市議長康裕成：感謝國際友人為台發聲

    2025/12/04 09:26 記者王榮祥／高雄報導
    日本道後商店街掛有挺台灣字牌。（記者王榮祥攝）

    日本道後商店街掛有挺台灣字牌。（記者王榮祥攝）

    日本四國道後商店街出現「挺台灣」字牌，署名「幸福實現黨」，與日本政壇關係密切的高市議長康裕成表示，尊重並感謝任何願意在國際上為台發聲的友人。

    這面挺台字牌掛在日本四國知名景點道後溫泉旁的商店街內，字牌上寫著「日本絕不會再棄台灣於不顧，現在正是樹立日台同盟的時候」，署名「幸福實現黨」，吸引台灣遊客目光。

    「幸福實現黨」被歸屬日本極右翼政治團體，為新興宗教組織幸福科學創始人大川隆法於2009年創立，其宗旨是「為日本人民提供第三種選擇」，同時呼籲修改憲法並引入總統制。

    「幸福實現黨」長期支持台灣，其主張包含制定日本版台灣關係法、承認台灣獨立國家地位、協助台灣參與國際組織，並強調台日兩國在經濟和安全保障方面的合作；該黨的日台友好議員連盟曾拜訪台灣駐日經濟文化代表處橫濱分處，針對加強台日交流交換意見。

    與日本政壇互動密切的高市議長康裕成表示，尊重並感謝任何願意在國際上為台灣發聲的友人，無論是執政黨、在野黨，只要願意支持台灣，都是我們珍惜的夥伴。

    康裕成強調，日本社會近年對台灣的理解與友誼持續升溫，各界以多元行動挺台，台灣人都會銘記在心。

    她同時提到，民主最可貴的就是面對壓力，仍勇於捍衛自由民主價值，這也是台日共享的價值，以近日濱崎步無人演唱會為例，那不只是一場演唱會，而是對荒謬現實最優雅、最有力的反擊。

    日本道後商店街掛有挺台灣字牌。（記者王榮祥攝）

    日本道後商店街掛有挺台灣字牌。（記者王榮祥攝）

    日本幸福實現黨長期挺台，圖為實現黨2023年2月拜訪台北駐日本經濟文化代表處橫濱分處。（翻攝官網）

    日本幸福實現黨長期挺台，圖為實現黨2023年2月拜訪台北駐日本經濟文化代表處橫濱分處。（翻攝官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播