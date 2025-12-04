日本道後商店街有字牌「挺台灣」高市議長康裕成：感謝國際友人為台發聲

日本道後商店街掛有挺台灣字牌。（記者王榮祥攝）

日本四國道後商店街出現「挺台灣」字牌，署名「幸福實現黨」，與日本政壇關係密切的高市議長康裕成表示，尊重並感謝任何願意在國際上為台發聲的友人。

這面挺台字牌掛在日本四國知名景點道後溫泉旁的商店街內，字牌上寫著「日本絕不會再棄台灣於不顧，現在正是樹立日台同盟的時候」，署名「幸福實現黨」，吸引台灣遊客目光。

「幸福實現黨」被歸屬日本極右翼政治團體，為新興宗教組織幸福科學創始人大川隆法於2009年創立，其宗旨是「為日本人民提供第三種選擇」，同時呼籲修改憲法並引入總統制。

「幸福實現黨」長期支持台灣，其主張包含制定日本版台灣關係法、承認台灣獨立國家地位、協助台灣參與國際組織，並強調台日兩國在經濟和安全保障方面的合作；該黨的日台友好議員連盟曾拜訪台灣駐日經濟文化代表處橫濱分處，針對加強台日交流交換意見。

與日本政壇互動密切的高市議長康裕成表示，尊重並感謝任何願意在國際上為台灣發聲的友人，無論是執政黨、在野黨，只要願意支持台灣，都是我們珍惜的夥伴。

康裕成強調，日本社會近年對台灣的理解與友誼持續升溫，各界以多元行動挺台，台灣人都會銘記在心。

她同時提到，民主最可貴的就是面對壓力，仍勇於捍衛自由民主價值，這也是台日共享的價值，以近日濱崎步無人演唱會為例，那不只是一場演唱會，而是對荒謬現實最優雅、最有力的反擊。

日本幸福實現黨長期挺台，圖為實現黨2023年2月拜訪台北駐日本經濟文化代表處橫濱分處。（翻攝官網）

