黃國昌被爆住進台北蛋黃區豪宅 吳靜怡諷白營：居住正義變豪宅正義

民眾黨主席黃國昌被爆，1年多前就從汐止老家搬進位於台北市的近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆1年多前就從汐止老家搬進位於台北市蛋黃區的近億元豪宅，引發外界議論。媒體人吳靜怡發文諷刺，喊著居住正義的民眾黨，前主席柯文哲夫人看上億豪宅，現任黃國昌更是直接搬進豪宅，她酸小草的居住正義實現了民眾黨主席們的豪宅正義，並指民眾黨的最大破綻是「偽裝」成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討，整天批判別人，簡直臭不可聞！

據《鏡報》報導指出，黃國昌被爆1年多前悄悄搬離新北汐止老家，入住位於台北市仁愛路四段的近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。報導質疑黃國昌長期打著「居住正義」的口號，名下卻擁有20多筆土地與房產。

吳靜怡在臉書發文指出，黃國昌近日走遍大學演講，主題為「心中的草鞋」，雖然長期打著居住正義的招牌吸引年輕人，但黃國昌名下已有20多筆土地與房產，本來住在汐止、號稱要選新北市長的黃國昌，居然搬遷到台北市仁愛路四段的蛋黃區豪宅，管理費月繳逾1萬3、住戶全是社會頂端。

吳靜怡質疑，柯文哲和黃國昌，蹭著小草們的抖內當草鞋，一步步地，一個買商辦、夫人看上億豪宅，一個直接入住豪宅，小草的居住正義，真正實現了民眾黨主席們的豪宅正義，若是為真，那還真是悲慟。

吳靜怡也批評，原來黃國昌主打「更好的新北」就是住在台北市，簡直就是用行動踐踏新北市民，「戶籍在新北、生活在台北」偶爾假日跑來發發高麗菜，然後再欽點幾位金釵選選議員，還真的認為新北市市民有這麼好騙？

吳靜怡質疑，從柯文哲選總統要小草一直一直捐便當錢，到黃國昌選市長要募集小蔥當免費志工，民眾黨的最大破綻不是豪宅問題，而是「偽裝」成蘇乞兒，穿著草鞋在美國踩著賓士、穿著草鞋在台灣住著豪宅，不斷跟小草、小蔥乞討，整天批判別人，但連自己是不是美國人的爸爸，黃國昌連承認的勇氣都沒有！連選舉都要撿現成，簡直臭不可聞！

