藍白擋政院版財劃法 黃偉哲轟「北富南窮」：台北馬路要鋪黃金？

台南市長黃偉哲痛批立院在野黨強修財劃法惡法，造成南北資源不均更加嚴重。（記者洪瑞琴攝）

行政院版財劃法修正草案遭立院藍白聯手阻擋，台南市長黃偉哲受訪痛批，立法院在野黨「非理性討論」，富了北部、窮了南部，更直言「台北憑什麼拿這麼多統籌分配稅款？難道要把台北市馬路鋪成黃金大道嗎？」

藍白強修財劃法影響，台南市明（115）年度獲配中央補助846億元，其中普通統籌497億元、特別統籌26億元、一般性補助133億元、計畫型補助191億元；相比今（114）年（含追加減）總計903億元，其中普通統籌322億元、特別統籌32億元、一般性補助198億元、計畫型補助351億元。整體來看，明年普通統籌雖比今年增加174億元，但中央補助卻減少57億元。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲批評表示，立院在野黨要求行政院提出試算表，處處刁難，但自己版本也沒提出，「藍白只是為政治鬥爭」。他也指出，明年台南捷運即將動工，需花費逾百億元，補助比例遠低於當年台北捷運中央補助9成，南市幾乎要自付一半，財政壓力大。

黃偉哲表示，台北市早已富裕，基礎建設完整，卻仍拿大量統籌分配款，對於急需發展的南部不公平，實在是令人難以理解。他直言，台積電與台灣中油營收多算在台北市，「但台積電生產與中油污染代價跟台北市有什麼關係？」這些多是在南部承擔，「如果公式不改，永遠是窮南部、富北部」，財稅分配應合理化，保障南部建設與民生發展。

