為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白擋政院版財劃法 黃偉哲轟「北富南窮」：台北馬路要鋪黃金？

    2025/12/04 08:42 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲痛批立院在野黨強修財劃法惡法，造成南北資源不均更加嚴重。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲痛批立院在野黨強修財劃法惡法，造成南北資源不均更加嚴重。（記者洪瑞琴攝）

    行政院版財劃法修正草案遭立院藍白聯手阻擋，台南市長黃偉哲受訪痛批，立法院在野黨「非理性討論」，富了北部、窮了南部，更直言「台北憑什麼拿這麼多統籌分配稅款？難道要把台北市馬路鋪成黃金大道嗎？」

    藍白強修財劃法影響，台南市明（115）年度獲配中央補助846億元，其中普通統籌497億元、特別統籌26億元、一般性補助133億元、計畫型補助191億元；相比今（114）年（含追加減）總計903億元，其中普通統籌322億元、特別統籌32億元、一般性補助198億元、計畫型補助351億元。整體來看，明年普通統籌雖比今年增加174億元，但中央補助卻減少57億元。

    黃偉哲批評表示，立院在野黨要求行政院提出試算表，處處刁難，但自己版本也沒提出，「藍白只是為政治鬥爭」。他也指出，明年台南捷運即將動工，需花費逾百億元，補助比例遠低於當年台北捷運中央補助9成，南市幾乎要自付一半，財政壓力大。

    黃偉哲表示，台北市早已富裕，基礎建設完整，卻仍拿大量統籌分配款，對於急需發展的南部不公平，實在是令人難以理解。他直言，台積電與台灣中油營收多算在台北市，「但台積電生產與中油污染代價跟台北市有什麼關係？」這些多是在南部承擔，「如果公式不改，永遠是窮南部、富北部」，財稅分配應合理化，保障南部建設與民生發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播