揭台灣最大的危險 李忠憲：國安問題被偽裝成生活小事

李忠憲發文強調，台灣最大的危險是把國安問題偽裝成生活小事，他也舉出常見的三種包裝方式，包含把國安包裝成人權、包裝成言論自由、包裝成市場行為，這樣的作法不僅讓台灣失去警覺心，也讓國安變成生活碎事。

中共近年持續對台進行滲透及文攻武嚇，藍白立委亂政也引發國安隱憂。成大教授李忠憲發文強調，台灣最大的危險是把國安問題偽裝成生活小事，他也舉出常見的三種包裝方式，包含把國安包裝成人權、包裝成言論自由、包裝成市場行為，這樣的作法不僅讓台灣失去警覺心，也讓國安變成生活碎事，台灣的善良變成別人最方便使用的武器。他直言台灣要活下去，就不能再傻下去。並指成熟的民主，不是人人都能講話，而是人人都能分辨：誰在捍衛台灣，誰在替中國講話。

李忠憲在臉書以「台灣最大的危險：把國安問題偽裝成生活小事」為題發文指出，在台灣的公共討論裡有一個最深層的問題，那就是國安議題總被刻意包裝成別的東西。他在發文貼出PTT上部分鄉民的酸言酸語，並指「我忽然明白一件可怕的事：台灣不是被敵人打敗的，台灣是被自己的天真拖垮的」。

李忠憲直言，在台灣只要你講國安，立刻有人能用三種方式把你「蓋掉」。其一為，把國安包裝成人權。像是「中配也要參政，不然是歧視！」它把台灣講成壓迫者，把威權體制講成受害者，把國安漏洞包裝成人權進步。但對此李忠憲質疑，中國自己不給人民參政權，結果來到台灣，反而可以影響台灣的民主決策？而且法律上規定每個中國人都負有為中國收集情報的義務！這不是人權，這是被包裝過的政治滲透。

其二為，把國安包裝成言論自由，像是「我說武統，你不能叫我閉嘴！」李忠憲批評，只要一句「言論自由」，所有統戰話術就瞬間漂白成「多元意見」。講武統的人不在中國，而在台灣。散佈心理戰的人不是軍人，是鍵盤手。不能講？當然能講。但我們也能說：你講的不是意見，是統戰。民主不是自殺式自由。言論自由不是讓敵人拿來拆台的工具。

其三為，把國安包裝成經濟。紫光案就是最典型、也最荒謬的例子。當年他們反對紫光入股台灣IC設計產業時，酸民像群魔亂舞：「學者不懂市場！」、「0持股閉嘴！」、「腦殘！」、「沒股票你憑什麼講？」

李忠憲表示，看上去彷彿在吵股東會，不是在捍衛國家科技命脈。結果呢？紫光爆掉了，市場看清了，連股民都學乖了。只有當年那些罵人的人，還不敢承認自己錯得離譜。

李忠憲強調，三種包裝只有一個目的：讓台灣失去警覺心。把國安包裝成人權，台灣不好意思說不。把國安包裝成言論自由，台灣不好意思防範。把國安包裝成市場行為，台灣不好意思阻擋。最後得到什麼？國安變成生活碎事。敵人的操作變成台灣自己的討論議題。台灣的善良，變成別人最方便使用的武器。

李忠憲直言，台灣要活下去，就不能再傻下去。那些罵我「腦殘」、「想紅」、「學者不懂」、「0持股」的人，坦白說，早就不重要了。重要的是：台灣不能再把大事當小事，不能再把敵意當善意，不能再把滲透當討論。

李忠憲重申，自由不是放任。自由不是鬆散。自由不是讓外力在你家客廳撒野。自由是一種責任，是一種警覺，是一種不被利用的能力。成熟的民主，不是人人都能講話，而是人人都能分辨：誰在捍衛台灣，誰在替中國講話。

李忠憲在文末也強調，台灣要活下去，就不能再傻下去。畢竟「最致命的敵人，常常為偽裝成我們習以為常的事物」。

