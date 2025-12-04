藍委提貪污5萬內不罰 黃帝穎諷：「頭痛醫腳」製造更多小額貪污案件

對於翁曉玲要以「微罪不舉」為由修法，擬對貪污金額在5萬元以下者不罰，律師黃帝穎質疑，「頭痛醫腳」的荒謬修法，根本無助解決問題，反而製造更多小額貪污案件。（資料照）

台北市環保局黃姓清潔隊員，因為將回收的電鍋轉贈拾荒婦人，遭貪污罪起訴，引發社會爭議。國民黨立委翁曉玲提出修法，擬對貪污金額在5萬元以下者不罰。律師黃帝穎認為，清潔隊員送弱勢32元舊電鍋，這樣的情況根本不該被判刑，並指「僵化操作法律反而傷害司法的社會信任」。對於翁曉玲要以「微罪不舉」為由修法，黃帝穎也質疑，「頭痛醫腳」的荒謬修法，根本無助解決問題，反而製造更多小額貪污案件。

黃帝穎在臉書發文指出，台北市一名黃姓清潔隊員因將回收之舊電鍋轉贈拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴，一審法院判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年，社會譁然。對此強調「清潔隊員送弱勢32元舊電鍋，根本不該被判刑」、「僵化操作法律，反而傷害司法的社會信任」。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎說明，「可罰違法性」就是人的行為，形式上符合刑法構成要件，但因為所侵害的法益非常輕微，實質上不值得科予刑罰，因此認定不具有違法可處罰的意義，即不成立犯罪，這是法治國家「刑罰最後手段」原則。

黃帝穎也提到，根據最高法院74年台上字第4225號刑事判決「行為雖適合於犯罪構成要件之規定，但如無實質之違法性時，仍難成立犯罪。本件上訴人擅用他人之空白信紙一張，雖其行為適合刑法第三百三十五條第一項之侵占罪構成要件，但該信紙一張所值無幾，其侵害之法益及行為均極輕微，在一般社會倫理觀念上尚難認有科以刑罰之必要。且此項行為，不予追訴處罰，亦不違反社會共同生活之法律秩序，自得視為無實質之違法性，而不應繩之以法。」

黃帝穎直言，簡單來說，清潔隊員因將回收之舊電鍋轉贈拾荒婦人，其侵害之法益及行為均極輕微，本質上不具「可罰違法性」，不應構成貪污犯罪，不該起訴，更不該判刑！

針對藍委翁曉玲提案修法，擬對貪污5萬元以下不罰，黃帝穎也諷刺「簡直笑話」，並稱「以後公務員每次貪污49999，刑法是一罪一罰，每次貪49999每次都不罰，翁曉玲『頭痛醫腳』的荒謬修法，根本無助解決問題，反而製造更多小額貪污案件」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法