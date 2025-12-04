民眾黨女神劉芩妤表態選議員 四叉貓揭：曾批發淘寶貨「翻4倍賣」

民眾黨新人劉芩妤表態參選明年台中市西屯區議員，民眾黨市議員、中央委員江和樹公開力挺。（民眾黨中市議員江和樹提供）

距離明年縣市長及縣市議員選舉只剩1年多，各政黨有意參選的市議員人選漸漸冒出頭，被稱做民眾黨女神劉芩妤表態要參選台中西屯區議員。不過網紅四叉貓發文揭露，他在今年初賣帽子幫罷免團體籌經費時，遭劉芩妤影射他用淘寶貨謀取暴利，但四叉貓強調他的帳本乾淨透明，反而是劉芩妤批發淘寶貨來台灣「翻四倍賣」，讓四叉貓諷刺「有夠暴利，小草錢真好賺！」

針對劉芩妤表態要參選台中市議員，四叉貓在臉書發文指出，他本來完全不認識這個雜魚啦，也跟她沒有瓜葛，但他在今年初賣帽子幫罷免團體籌經費的時候，劉芩妤發文影射他用淘寶貨謀取暴利，對此四叉貓強調「拜託！我都是找台灣廠商幫我製作好嘛！而且帳本乾淨透明還公開，每頂帽子捐出多少也有註明，最後結算的收據發票每一塊錢都清清楚楚，又不像民眾黨的帳本做了兩年還做不出來」。

四叉貓表示，劉芩妤的爸爸是劉家榮，是從賣豬肉唱進電視台的總經理歌手，公司名稱為「荋苙整合行銷有限公司」，她的蝦皮賣場叫做「荋苙–漂亮治百病」，她賣的女用內褲一條售價119元，同樣的商品在淘寶賣一盒「4條」只要台幣131元（已換算成台幣）。對此四叉貓諷刺，劉芩妤批發淘寶貨來台灣「翻4倍賣」，有夠暴利，小草錢真好賺！

四叉貓也指出，她要批淘寶貨來割小草是她的自由，她賣她的我募我的各自安好不行嘛，硬要跑來蹭我，然後被我記在小本本上面，明年再被我盯到選舉結束有比較開心嗎？

網紅四叉貓發文揭露，他在今年初賣帽子幫罷免團體籌經費時，遭劉芩妤影射他用淘寶貨謀取暴利，但四叉貓強調他的帳本乾淨透明，反而是劉芩妤批發淘寶貨來台灣「翻4倍賣」，讓四叉貓諷刺「有夠暴利，小草錢真好賺！」（圖擷自臉書）

