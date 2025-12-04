基隆河油污染2業者挨罰卻非元凶 張育萌：環保局平常是在睡嗎？

基隆河11月27日被油污染，影響基隆4個區及新北汐止10多萬戶用水，延燒至今仍未確認元凶。（資料照）

基隆河11月27日被油污染，影響基隆4個區及新北汐止10多萬戶用水，延燒至今仍未確認元凶。台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，污染源在哪當然要仔細調查、無法求快，但若沒有這次事件，基隆市府是否根本不知道，正方倉儲搞到地上都是不明白色液體，國光客運的保修廠違法排廢水，讓他怒批「基隆市環保局平常是在睡嗎？」

基隆河11月27日油污染事件，市府環保局及環境部追查污染源，在世界貨櫃內的正方倉儲及盛星動力公司（國光公司保修廠）廠內有違反水污染防治法，市府將開罰，但環保局及環境部3日表示，這2家公司都排除是11月27日基隆河油污染的「元凶」。

請繼續往下閱讀...

張育萌在臉書發文指出，基隆油味水事件越查越離譜，揭穿基隆市府長期的環境稽查失能。他表示基隆河爆發油污染，從上週四開始，基隆加汐止15萬戶的用水都出現油味——基隆市府成立前進指揮所，用力追查污染源。

張育萌說，基隆市環保局發現福安宮旁邊的溝渠，有大量乳化白色污染物——追查發現來自「正方倉儲」。油污在河面肉眼可見，怪手從河裡挖起來的淤泥也散發惡臭。

張育萌表示，環保局宣布開罰正方倉儲60萬元。但基隆市長謝國樑說得很明確：正方倉儲違法，但它不是這次用水污染的元兇。環境部加入追查，抓到國光客運的保修廠「盛星動力公司」，洗車的機器排放廢水，根本沒有申請許可。不僅如此，這間保修廠的儲油設施沒有設置堤防。保修廠嚴重違法，直接被勒令停工。但奇怪的是，環境部也判斷，保修廠並不是主要的污染源。

張育萌強調，污染源在哪？當然要仔細調查、無法求快。但是如果沒有這次用水污染事件，請問基隆環保局是不是根本不知道，正方倉儲搞到地上都是不明白色液體；國光客運的保修廠違法排廢水的問題，整個基隆市府也沒人知道？

張育萌質疑，我的老天爺，實在難以想像，隨便抓就發現兩件嚴重違法的水污染案件。重點是，還都不是這次污染的真正「元凶」。基隆市環保局平常是在睡嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法