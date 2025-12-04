為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演

    2025/12/04 07:05 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，上任後將進行黨員名冊清查。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。

    蘇柏興表示，因黨主席鄭麗文的當選，台中黨員人數在短短1個月增加2至300人，相當不容易，而且全國地方黨部都有新黨員的加入，而台中市新增的黨員，將在本週日的黨慶中，由黨主席鄭麗文親自授證。

    他更強調，自己正式上任後，任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，相當重要的一點，除了繼續增加新黨員，就是找回失聯的黨員，讓他們重拾對國民黨的信心。

    蘇柏興更指出，將展開黨員名冊的清查，若已是過世的黨員，就要從名冊中刪除，讓黨員名冊確確實實就是現有的黨員人數，避免前車之鑑再次發生。

