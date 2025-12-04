為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市早苗「理解並尊重」日中聯合聲明 矢板明夫幫翻譯「外交咒語」

    2025/12/04 07:27 即時新聞／綜合報導
    矢板明夫3日在臉書發文指出，高市此話一出讓親中陣營歡聲雷動，但其實這句「理解並尊重」，是日本外交界最常用的咒語，意思就是「我聽到了，但我沒答應」。（美聯社）

    矢板明夫3日在臉書發文指出，高市此話一出讓親中陣營歡聲雷動，但其實這句「理解並尊重」，是日本外交界最常用的咒語，意思就是「我聽到了，但我沒答應」。（美聯社）

    日本首相高市早苗3日在參議院全體會議上表示，針對1972年「日中聯合聲明」中，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，這點完全沒有任何改變。資深媒體人矢板明夫3日在臉書發文指出，高市此話一出讓親中陣營歡聲雷動，但其實這句「理解並尊重」，是日本外交界最常用的咒語，意思就是「我聽到了，但我沒答應」。

    矢板明夫提到，高市早苗3日在國會表示，中方所主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」的這個立場並沒有任何改變。而此話一出，讓親中陣營歡聲雷動，彷彿高市昨天還在支持台灣，今天就往中國靠攏，但這完全是個誤會。

    矢板明夫表示，高市早苗這句「理解並尊重」的意思就是「我聽到了，但我沒答應」。如果要翻譯成更白話的版本，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵」。

    矢板明夫舉例，日本有不少太太迷戀木村拓哉，而她們的先生通常會說：「我理解並尊重」，因為他們知道木村拓哉根本不會到他家的玄關，這就是日本對中國的「理解並尊重」，不會真正造成後果的那種。

    矢板明夫強調，高市早苗說的話並不是退讓，只是禮貌而已，她沒有承認台灣屬於中國，也沒有否定自己先前的「台灣有事論」，她只是在外交場合講一句能避免無謂衝突、又不犧牲立場的標準台詞，北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，立場從頭到尾沒變。

    矢板明夫最後則總結：「高市沒有變，日本的外交語言也沒有變。這種話術，日本老早就練到爐火純青了。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播