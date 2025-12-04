高市早苗「理解並尊重」日中聯合聲明 矢板明夫幫翻譯「外交咒語」

矢板明夫3日在臉書發文指出，高市此話一出讓親中陣營歡聲雷動，但其實這句「理解並尊重」，是日本外交界最常用的咒語，意思就是「我聽到了，但我沒答應」。（美聯社）

日本首相高市早苗3日在參議院全體會議上表示，針對1972年「日中聯合聲明」中，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，這點完全沒有任何改變。資深媒體人矢板明夫3日在臉書發文指出，高市此話一出讓親中陣營歡聲雷動，但其實這句「理解並尊重」，是日本外交界最常用的咒語，意思就是「我聽到了，但我沒答應」。

矢板明夫提到，高市早苗3日在國會表示，中方所主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」的這個立場並沒有任何改變。而此話一出，讓親中陣營歡聲雷動，彷彿高市昨天還在支持台灣，今天就往中國靠攏，但這完全是個誤會。

矢板明夫表示，高市早苗這句「理解並尊重」的意思就是「我聽到了，但我沒答應」。如果要翻譯成更白話的版本，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵」。

矢板明夫舉例，日本有不少太太迷戀木村拓哉，而她們的先生通常會說：「我理解並尊重」，因為他們知道木村拓哉根本不會到他家的玄關，這就是日本對中國的「理解並尊重」，不會真正造成後果的那種。

矢板明夫強調，高市早苗說的話並不是退讓，只是禮貌而已，她沒有承認台灣屬於中國，也沒有否定自己先前的「台灣有事論」，她只是在外交場合講一句能避免無謂衝突、又不犧牲立場的標準台詞，北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，立場從頭到尾沒變。

矢板明夫最後則總結：「高市沒有變，日本的外交語言也沒有變。這種話術，日本老早就練到爐火純青了。」

