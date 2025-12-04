為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    否認已籌組競選團隊 李四川：團隊就是400萬市民

    2025/12/04 00:23 記者何玉華／台北報導
    台北市副市長李四川表態會參加國民黨內新北市長提名初選，但他否認已經在籌組競選團隊。（資料照，記者甘孟霖攝）

    台北市副市長李四川表態會參加國民黨內新北市長提名初選，但他否認已經在籌組競選團隊。（資料照，記者甘孟霖攝）

    台北市副市長李四川表態會參加國民黨內新北市長提名初選，屆時就會辭掉副市長職務；對於台北市長蔣萬安是否了解他的規劃，李四川表示，他跟蔣萬安3年來的相處，應該不必要去談這狀況，「我們兩個都有共識」，還說有沒有選舉，他們倆個默契都很好。對外傳他已經在籌組競選團隊，李四川否認「現在哪有什麼團隊」，他的團隊就是新北市400萬市民。

    李四川3日晚間接受媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目專訪，談及新北市長選舉，被問到蔣萬安是否知道他打算參加初選時，就辭掉副市長的規劃？李四川表示，他跟蔣萬安3年來的相處，應該不必要去談這狀況。提到他們兩個每週都會聊1個小時，談市政、談選舉，最早的時候，蔣萬安是不喜歡他說他哪個時候要走。

    李四川笑稱，當時回台北市，答應最多做一年半，現在已經2倍了快3年，「我們兩個大概都有共識」，黃暐瀚笑稱蔣萬安前兩年都唱「把你攬牢牢」，今年已經不唱了。至於李四川若參選新北市長、蔣萬安競選連任，會不會有相乘的效果？李四川說，對台灣、尤其是地方的選舉，他不敢預估，到後面的共同拉抬會有效果，但是候選人還是要提出願景、政績要讓市民肯定，「若能力根本不行，後面的靠山多大，現在的選民不一定會投你。」

    李四川提到，看這麼多年的選舉，現在沒有「黃袍加身」的事，若有這種觀念，代表選市長是要去當官，但從候選人的觀念，他是要去做事，不是要他去做事，他樂得輕鬆，「出去的薪水比現在高，睡得比現在甜。」他提到前一陣子防颱，他穿著防颱整備的背心回家，社區的一位阿嬤跟他說，「副市長，你辛苦了，你愈辛苦，我們就安全」，讓他很感動，市民要的只是「平安」。首長不是只跑婚喪喜慶，而是要帶一份責任感，讓所有市民能安居樂業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播