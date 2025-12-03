表態參加新北市長初選 李四川：初選就辭副市長

李四川（右）說，參加初選的時候就會辭去副市長，不排除就在明年4月台北市議會開議前。（資料照）

2026新北市長選戰，國民黨呼聲最高的台北市副市長李四川，不管國民黨與民眾黨合不合作，民調仍保持領先。而民進黨已經確定提名立委蘇巧慧，李四川與蘇巧慧的民調差距不多，外界關心李四川何時宣布參選？他今（3）天說，他會照黨內機制參加初選，參加初選的時候就會辭去副市長，不排除就在明年4月台北市議會開議前。

李四川今天接受媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目專訪。黃暐瀚說，目前李四川的民調最高，就算藍白不合，三腳督也是贏；但李四川如果不參選，蘇巧慧會贏。他問李四川，是否明年國民黨辦新北市長初選，「不用等人家拱，你就會去登記，比民調看自己是不是最強？」

李四川說，「沒有錯」，如果國民黨按照制度走，沒有說誰一定是他要出來，誰就要讓誰，就在機制內處理；現在都是用民調處理，新北市民表達的意願，若認為他應該承擔，「我就承擔」。

黃暐瀚說，蘇巧慧的民調只輸李四川10％，蘇巧慧已經起跑，兩人的民調會不會越拉越近？李四川以身為當過秘書長的角度，什麼時候參選勝算會比較高？

李四川提到，過去新北市長的選舉，侯友宜是到3月才參選；朱立倫是5月9日才參選；沒有必要那麼早去處理。不過，黃暐瀚提到，台北市議會一般在4月開議，應該不會在議會開議之後才參選。李四川聞言點頭認可，他說，黨要他承擔的時候，他一定辭掉副市長，「照道理是開始初選我就會辭掉副市長」，至於黨何時要初選，時間由黨中央決定，「我不知道黨部現在的規劃。」

