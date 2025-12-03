為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李四川表態了：若黨內、藍白初選勝出 「我不會跑」

    2025/12/03 23:40 記者何玉華／台北報導
    台北市副市長李四川（右）說，國民黨提名新北市長人選若有初選機制，他當然會參加初選。（資料照，記者張嘉明攝）

    台北市副市長李四川（右）說，國民黨提名新北市長人選若有初選機制，他當然會參加初選。（資料照，記者張嘉明攝）

    2026新北市長選戰，國民黨呼聲最高的台北市副市長李四川之前已經表態不排斥參選，他今晚（3日）接受網路節目專訪時提到，國民黨內有機制，黨內有初選，他當然要參加初選，若要「藍白合」，初選出來的人還要跟民眾黨再辦一次初選。若所有的初選，新北市民認為他要承擔，他絕不排斥。若初選要登記，他也會去登記。

    李四川接受媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目專訪，提到有關新北市長選舉，他說，一直認為他不是政治人物，不喜歡選舉，有輔選但沒有自己選過。過去當國民黨秘書長，都在勸人家選舉，現在他民調領先，別人要他承擔，怎麼可以跑掉，這跟自己的原則差很大。「那時如果沒有當秘書長，現在會很大聲的講說不再選舉」。

    李四川提到，很多人都說「你太老了，不能去選新北」，他舉順利處理新壽的解約讓輝達落腳北士科一事說，「我把輝達留給年輕人，應該年輕人用的會比較多吧!」

    李四川說，他在市政總質詢被國民黨議員問到何時要去選新北市長？他提到，「現在沒有人叫我承擔」，所謂「沒有人」不是說黨沒叫他，而是黨有制度；現在新北市副市長劉和然也在跑基層，黨一定要有機制，黨內要有初選，他當然要去參加初選，若要「藍白合」，初選出來的人還要跟民眾黨再辦一次初選。

    李四川說，若所有的初選，新北市的市民認為他該要去承擔，他絕對不排斥；若初選要他去登記，他也會去登記，但不會像現在選舉這樣一直跑、一直喊。事實上，他從2007年10月到台北縣服務，後來在新北市，在板橋也住了10幾年，對新北的地或人，所有好朋友的婚喪喜慶，這幾年從來都沒有斷過，只要有給他紅白帖，他有空都會去打招呼，不能去也會打個電話說抱歉；重點是「新北現在到底還要什麼？」新的市長要把新北帶到什麼樣的狀況。

    熱門推播