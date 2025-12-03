為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    防藥品斷鏈 政院明拍板「藥事法」放寬專案進口規定

    2025/12/03 22:07 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會明擬通過「藥事法」修正草案，放寬「非必要藥品」也可專案進口，政委陳時中表示，當有許可證的藥品若有供應不足之虞時也可申請專案進口，但仍要經過審查流程。（記者鍾麗華攝）

    行政院會明擬通過「藥事法」修正草案，放寬「非必要藥品」也可專案進口，政委陳時中表示，當有許可證的藥品若有供應不足之虞時也可申請專案進口，但仍要經過審查流程。（記者鍾麗華攝）

    國內輸液大廠永豐化學因違反「藥事法」，去年5月遭衛福部食藥署勒令停業，導致生理食鹽水缺貨，中央後啟動專案進口救急，但遭質疑於法無據。行政院會明擬通過「藥事法」修正草案，放寬「非必要藥品」也可專案進口，當有許可證的藥品若有供應不足之虞時也可申請專案進口，但仍要經過審查流程。

    據現行藥事法第27條之2，中央衛生主管機關於接獲通報或得知必要藥品有不足供應之虞時，得登錄於公開網站，並得專案核准該藥品或其替代藥品之製造或輸入，不受第39條的限制。

    行政院政委陳時中指出，修法能幫助政府更清楚掌握「必要藥品」，過去明定廠商停止製造6個月以前、天然災害不可抗力發生的30天內要向食藥署報告，未來為更清楚掌握必要藥品供應，因此修正為要求業者「定期」向食藥署報告許可證藥品的製造、輸入及供應情形，至於「定期」的頻率會再與業者討論，目前傾向3個月。

    陳時中表示，現行「專案核准」僅限於「必要藥品」，修法增列有「供應不足之虞」時可啟動專案進口，亦即生理食鹽水等不在必要藥品清單上的品項，可用專案核准方式進口，這是符合民眾、社會需要的必要措施，強調相關輸入審查流程不變。

    配合修正，陳時中說，考量專案核准製造或輸入亦為因應普遍性醫療需求事件，因此藥害救濟法第3條第2款也修正合法藥物的定義，增訂因應具有藥品許可證藥品有供應不足之虞、因應緊急或重大影響公共衛生情事得專案核准製造或輸入藥品，納入藥害救濟制度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播