李有宜退黨 莊貽量：民眾黨中央決策越來越集中「小圈圈」

莊貽量表示，民眾黨中央決策越來越集中「小圈圈」。（記者王榮祥翻攝）

民眾黨前發言人李有宜退黨引起討論，民眾黨前高市黨部主委莊貽量今發文痛陳，民眾黨中央決策越來越集中小圈圈，真正紮根基層的人被邊緣被冷處理，提醒當一個政黨開始只相信小圈子，就會逐漸失去真正願為土地付出的人。

莊貽量表示，最近李有宜離開民眾黨引起討論，他覺得這不只是個人去留問題，而是讓本土政治看到一個關鍵現象，當政黨開始只相信小圈子，就會逐漸失去真正願意為土地付出的人。

他指出，自己看著這段過程，心裡其實非常感慨，政黨若失去在地、就失去一切，台灣政治從來不是靠網路聲量就能打下基礎，也不是靠少數掌權者圈定「自己人」就能擴張版圖，真正能夠改變城市、國家的人，往往是那些默默在基層蹲點、真正聽得進市民需求的人。

可是現在卻看到，中央決策越來越集中於小圈圈，真正紮根基層的人被邊緣、被冷處理、被忽略，在地深耕反而不如派系接線重要，這樣的發展不只是民眾黨的問題，更是一個政黨能否走得長遠的試金石。

他強調，2026是地方選舉，更是台灣政治的「檢驗」時刻，地方選舉不是舞台秀，不是把幾個外來菁英空降，就能打動城市。

2026是一個提醒，台灣需要真正了解地方脈動的人站出來，而不是只會在中央畫地圖的人做主，高雄更是如此。

莊貽量說，如果一個政黨不懂得尊重基層，那它在地方就永遠站不穩，自己想說的不是批判，而是提醒，並不是要挑起對立，因為台灣政治已經夠分裂，政治不能變成「圈內人彼此認可、圈外人永遠邊緣」，如果讓排擠文化成為常態，那台灣政治會越來越像一個封閉系統。

