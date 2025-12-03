議員曝中市要求清潔隊宣傳購物節並錄影存證 批「嫌不夠忙嗎」？

江肇國爆市府宣傳台中購物節竟要垃圾車司機錄影回傳。（圖：江肇國提供）

台中購物節活動倒數計時1個月，市議員江肇國今爆料接獲清潔隊基層反映，市府除下令清潔隊司機在定點收運垃圾時須廣播宣傳購物節外，更要錄下在購物節布條前宣傳的30秒影片回傳群組證明，基層爆氣大反彈。江肇國痛批，台中市清潔隊為善後非洲豬瘟廚餘清運等，已忙到不可開交，「嫌基層不夠忙嗎」。

環保局︰未強制規定須錄影回傳

環保局指出，因垃圾車清運垃圾是接觸民眾最廣的管道之一，向來均會配合各局處進行包括登革熱及消防措施等，並未強制規定要求錄影回傳。

台中購物節每年自十月廿四日舉辦到十二月廿五日，活動進入倒數一個月，卻傳出清潔隊基層反彈，爆出市府要求清潔隊司機在定點收運垃圾時，除要打開宣傳購物節的廣播外，清潔隊司機還要站在車體上懸掛的購物節布條前面，將「購物節的宣傳廣播」錄影30秒回傳群組。

江肇國痛批，台中市垃圾山愈堆愈高，台中爆非洲豬瘟，廚餘善後問題狀況百出，目前只能全送焚化爐燒，一度因廚餘含水量太高焚化爐儲坑滿載下停收，環保局號稱廚餘脫水設備，卻僅上線一天就出狀況暫停，相關業務已讓基層忙翻天，「盧市長還在想著她的購物節」。

江肇國指出，台中市長盧秀燕從非洲豬瘟疫情爆發第一天就只顧參加台中購物節的宣傳記者會，也不出席台中市的疫情說明會，證明對盧秀燕來說非洲豬瘟、垃圾山、廚餘坑遠不及購物節重要，但在基層為非洲豬瘟善後忙得分身乏術之餘，市府還要求清潔隊司機錄影存證，「嫌基層不夠忙嗎」。

環保局澄清，垃圾車清運垃圾是接觸民眾最廣的管道之一，因此清潔隊幫各局處政令宣導行之有年，包括登革熱、消防防火宣導等，台中購物節也是循往例通知區隊配合宣導，並回報完成狀況，配合宣傳項目，多會透過在垃圾車懸掛宣傳布條及播放宣傳音檔廣播等，並無限制或規範同仁一定的回報形式，也未硬性要求須錄影30秒影像回傳。

台中垃圾車因接觸層面廣，市府多會利用政令宣導。（圖：市府提供）

