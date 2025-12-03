為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北檢招考檢察官助理26人 月薪5萬起12/16開放報名

    2025/12/03 20:59 記者陳彩玲／台北報導
    台北地檢署將招考26名檢察官助理，預計明年初上工，每月薪資約5萬至5萬2000元不等，16日起開放報名。（資料照）

    為強化檢察官偵查量能，以及配合行政院推動的新世代打擊詐欺策略行動，台北地檢署將招考26名檢察官助理，預計明年初上工，每月薪資約5萬至5萬2000元不等，16日起開放報名。

    北檢招考簡章指出，考試分為2部分，總成績各佔50%，其中筆試主要考刑事法（刑法、刑事訴訟法、特別刑法），考試時間2小時，選擇及申論或實例題，擇優參加口試；進入口試者，會由面試官就考生一般常識、法律專業知識、儀表、談吐、工作經驗及細心度等綜合評分，此部分未達70分，不予錄取。

    此次北檢將招考26名檢察官助理，成功錄取者適用勞動基準法等相關權利義務，試用期為3個月。每月薪資5萬0076元，若有高等考試、相當高等考試之特種考試、專門職業及技術人員高等考試及格者，每月薪資5萬2301元，報名時間從今年12月16日起，至12月22日止。

    檢察官助理的工作內容有七大項，包括協助檢察官分析詐欺案件爭點、彙整相關事證資料及製作卷證分析報告、卷證附表等資料；案件法律問題分析、整理及資料蒐集；校對書類及清點、核閱、確認歸檔案件；實行公訴，製作、傳輸、標示電子卷證及製作簡報等資料；辦理詐欺等資料庫之建置、資料輸入及比對業務；協助刑事訴訟相關程序，以及其他交辦事項。

