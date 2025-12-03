為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    基隆油污事件 市府宣布新增更換濾心補助 每戶千元為限

    2025/12/03 20:42 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆河油污事件，市長謝國樑（左）宣布新增補助更換濾心費用。（記者盧賢秀攝）

    基隆河油污事件，市長謝國樑（左）宣布新增補助更換濾心費用。（記者盧賢秀攝）

    基隆河受到油污染，基隆市有7萬1175戶用水有油味，原先只有補助購買包裝水費用、醫療費用及清洗水塔的費用，市長謝國樑今天晚上公布，新增更換濾心的費用，每戶可補助新台幣1000元，以1次為限，12月31日前檢具收據、發票及更換濾心照片申請。

    基隆河11月27日受油污污染，基隆市信義、安樂等5個區共計7萬1175戶自來水有油味，市府原本公布補助受災用戶購買包裝水費用、醫療費用及清洗水塔費用，今晚在暖暖碇內福安宮前進指揮所召開記者會宣布，市政府將動支1.9億元的災害準備金，會盡量投入減災及協助民眾，考量民眾實際需求，新增更換濾心費用補助。

    謝國樑說，民眾若因這次事件更換濾心，請拍攝淨水器安裝環境及更換濾心照片，並檢附收據或發票正本，12月31日前申請，每戶可申請補助1000元，以1次為限，攜帶式簡易濾水壺則不在補助範圍內。

    基隆河油污事件補助更換濾心。（記者盧賢秀攝）

    基隆河油污事件補助更換濾心。（記者盧賢秀攝）

