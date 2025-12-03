新黨游智彬弄留言牆揪「嗆萊爾」 民眾寫下「這句」大批鄉民叫好

游智彬弄了一面留言牆，揪大家一起寫下嗆賴清德的話。（圖翻攝自Threads）

新黨副秘書長游智彬日前到日本台灣交流協會前抗議，還上演「斬首日本走狗萊爾校長、譴責高市早苗」行動劇，引發砲轟。最近他還弄了一面留言牆，揪大家一起寫下嗆賴清德的話，結果完全無人響應，反倒引來民眾寫下「共匪滾出台灣」，讓大批鄉民叫好。

有網友今天（3日）在Threads分享一張照片，可以看到游智彬的服務處前停了一輛宣傳小貨車，上頭放了「萊爾校長」玩偶，車身貼一幅白布，黑字寫著「嗆萊爾！民怨牆！歡迎留言 中壢戰神守護善政 游智彬」。不過，白布上完全沒有嗆賴清德的留言，反倒有一行「共匪滾出台灣」的紅字。原PO看了說，「誰留的言啦，笑死我了！」

照片曝光後引發熱議，其他網友紛紛留言，「愛死！共匪無誤」、「笑死，直接留一個最大的」、「用魔法打敗魔法」、「放心，藍白會自動超譯成民眾反綠共獨裁」、「後勁強大」、「之後不開放留言了」、「第一次覺得他的車好看」、「在桃園共匪窩貼臉開大」。

結果只有一個人留言，留下的還是「共匪滾出台灣」。（圖翻攝自Threads）

