民進黨彰化縣長「類初選」民調唯一假想敵 謝衣鳯說話了

國民黨立委謝衣鳯（見圖）是民進黨選對會彰化縣長對比式民調唯一假想敵。（資料照）

民進黨彰化縣長提名採取「類初選」，假想敵今天（3日）確定就是國民黨立委、彰化縣黨部主委謝衣鳯，對此，她回應，謝謝大家的關心，我們會找出最好的的候選人，有信心贏回2026年大選！

對於參不參選彰化縣長，謝衣鳯仍然不願鬆口，但也不願意說死，通常就是回答「謝謝」兩個字。但是，北彰化大小場合都可以看到謝衣鳯的身影，讓許多人看得一頭霧水。不過，身為「政三代」的謝衣鳯還是被各界視為國民黨最強戰將，由於弟弟謝典霖是現任議長，地方政壇認為，謝家如何為姊弟做最好的從政安排，就看謝父最後的決定。

國民黨已表態爭取提名的有前副縣長洪榮章、前立委柯呈枋，對於民民黨「類初選」假相敵是謝衣鳯，兩人都說尊重，因為這是民進黨的民調，他們繼續勤走基層，爭取支持。

而民進黨4位表態爭取提名的人選，得知選對會決定採用對比式民調PK謝衣鳯，都覺得「不意外」。彰化市長林世賢就說，這是最切實際的對比式民調，他目前就是全力拚經濟，他很有把握。

前彰化市長邱建富說，對於這項決議，不盡滿意但可接受。以往多半是「黨內互比＋對比」，而假想敵都是選擇已公開表態參選的對象，雖然這次的決定不同，願意尊重選對會的判斷。

立委陳素月指出，尊重選對會的決定，會全力衝刺爭取支持。

立委黃秀芳說，她會努力握住每一雙手來爭取認同，民進黨明年彰化縣長一役大有可為，希望能為彰化帶來改變。

