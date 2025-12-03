為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨雲林縣長人選 張麗善：張嘉郡是不二人選

    2025/12/03 20:11 記者黃淑莉／雲林報導
    立委張嘉郡。（記者黃淑莉攝）

    立委張嘉郡。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善連任2屆，明年屆滿，下屆縣長人選，她大力推薦姪女、立委張嘉郡是不二人選。對於民進黨選對會今（3）日拍板，建議徵召劉建國，張麗善說，他擔任立委多年，對雲林的奉獻在哪裡？雲林鄉親都比她還清楚。

    劉建國在2022年本屆縣長選舉挑戰爭取連任的張麗善，開票結果劉以5萬4899票敗選，這次再次代表民進黨參選2026雲林縣長，劉建國表示，他不畏戰、不怯戰，會再次全力以赴，因為雲林不能再等，雲林需要改變。

    張麗善指出，雲林這幾年已奠定相當基礎，包括能見度、觀光量能都提升，並朝向國際化，所以未來的縣長應該要具前瞻性、有遠見擘劃雲林的未來，需要有執行力、行動力，張嘉郡年輕，擔任過3屆立委，歷練足夠，且勤跑基層、親和力夠，懂得如何向中央部會爭取經費，是下屆雲林縣長不二人選。

    對於張嘉郡的對手劉建國，張麗善說，劉擔任多屆立委，大家對他都很熟悉，但對雲林的奉獻在哪裡？大家比她還要清楚。

    立委劉建國。（記者黃淑莉攝）

    立委劉建國。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善兩屆任期明年屆滿，未來縣長人選強力推薦立委張嘉郡是不二人選。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善兩屆任期明年屆滿，未來縣長人選強力推薦立委張嘉郡是不二人選。（記者黃淑莉攝）

