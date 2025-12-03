陳佩琪喊不在意柯有小三還扯賴清德 她吐槽：認證阿北D槽很精彩

陳佩琪最近不斷替柯文哲在網上發言。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，檢前搜索發現隨身碟有女星清涼照和神祕「Women資料夾」，引發熱議。柯妻陳佩琪今天（3日）宣稱，自己不在意這種事，只要不是被搜到小三趁正宮不在時來到家裡就好，還扯賴清德稱他家一定也有這些東西，讓外界大傻眼。媒體人詹凌瑀忍不住吐槽「神邏輯」，直言這聽起來就像小學生被抓到作弊，還哭著誣賴同學說不定也有小抄。

陳佩琪最近不斷替柯文哲在網上發言，今天在臉書發文提到，檢調先前在丈夫隨身碟內找到女星清涼照和「Women資料夾」，「我是不在意啦，只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好了。至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶， 搞不好也有清涼照、women夾哩！甚或其他驚人的東西也說不定……」。

對此，詹凌瑀今晚PO文吐槽，「看到陳佩琪醫師的發文，我真的對這對驚世夫妻佩服得五體投地。面對老公柯文哲隨身碟裡被搜出的清涼照和神秘的『Women資料夾』， 陳佩琪竟然能輕描淡寫地說：『我不在意，只要不是正宮不在、小三在家就好』。當年成龍還得低頭承認那是『全天下男人都會犯的錯』，結果到了陳佩琪這裡，直接幫阿北進化到2.0版本：『只要人沒帶回家，這根本不算錯』！」

「原來在陳佩琪的宇宙裡，精神出軌或D槽很滿都沒關係，只要『實體小三』沒登堂入室，老公依然是那個清廉正直的好寶寶？這標準卑微到讓人想哭耶。最經典的是，她為了幫柯文哲遮羞，竟然還要拖賴清德下水，『搞不好賴清德家也有』，這到底是護航還是補刀？這聽起來完全就是小學生被抓到作弊，哭著指隔壁同學說『老師！搞不好他的書包裡也有小抄啊！』」

最後詹凌瑀直言，「妳這不是在幫柯文哲洗白，妳是在直接認證『對啦，我家阿北的D槽就是這麼精彩，啊不然你想怎樣？』陳佩琪對阿北絕對是真愛！」

