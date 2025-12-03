為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共對日軍演？陳永康：秀肌肉施壓、不會軍事衝突

    2025/12/03 19:52 中央社
    曾任國防部副部長的立委陳永康表示，即使中共對日發動軍演，他的感覺只是秀肌肉施壓，不會產生軍事衝突。（記者廖振輝攝）

    曾任國防部副部長的立委陳永康表示，即使中共對日發動軍演，他的感覺只是秀肌肉施壓，不會產生軍事衝突。（記者廖振輝攝）

    日中關係緊張，媒體引述國安人士說法表示，若中國未來一週仍找不到台階下，不排除發動「聯合利劍-C」軍演。曾任國防部副部長的立委陳永康表示，即使中共發動軍演，他的感覺只是秀肌肉施壓，不會產生軍事衝突。

    國立政治大學國際關係研究中心兵棋推演學院下午舉行揭牌儀式，並邀請陳永康發表專題演講。國關中心主任王信賢表示，兵推學院做的是政軍兵推，包括政治、經濟、外交等因素加入，因此兵推是進行和平研究，不一定是要戰爭兵推，而是兵推如何確保和平，培養更多危機管理與團隊合作的人才。

    政大校長李蔡彥致詞表示，學校的發展應該要與社會脈動契合，社會需要什麼樣的人才，學校就會想辦法培養，近年社會關注國家安全的重要性，政大成立國安專班，國關中心成立兵推學院，透過兵推訓練學生在團隊合作、系統分析與領導統御等方面的能力，也能結合社會所關注的議題結合，特別是在國際關係、地緣政治等面向，將所學運用在實務上。

    媒體於演講後提問，中共於13日發動「聯合利劍-C」軍演的可能性。

    陳永康表示，無論中國大陸是否會在13日發動「聯合利劍-C」軍演，其實聯合利劍A或B軍演，對台灣來說，只是中共在秀它的肌肉，因為對台灣的航運、航空與海上交通線並沒有任何衝擊，中共是展現能力，但規模並不代表達到犯台階段。

    至於聯合利劍-C，陳永康表示，中共若對日本進行聯合利劍-C軍演，至於是圍在釣魚台或是在東海某處，現在不敢判斷，「我的感覺只是秀肌肉、施壓，但是不會產生任何的軍事衝突」。

