    政治

    中共統戰對台濫發中國身分證 陸委會轟國台辦：不會坐視威脅

    2025/12/03 19:33 記者陳鈺馥／台北報導
    中共持續誘拉台灣人申領中國身分證，國台辦發言人張晗今天（3日）在例行記者會宣稱，台灣民眾自願申領中國身分證件是其享有的合法權利。（翻攝直播）

    中共持續誘拉台灣人申領中國身分證，國台辦發言人張晗今天（3日）在例行記者會宣稱，台灣民眾自願申領中國身分證件是其享有的合法權利。陸委會駁斥，中共近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視其對我法律秩序的威脅，將持續落實執行相關法令規定。

    張晗在記者會現場利用大型電視螢幕，解說台灣民眾申領中國居住證、定居證和身分證有關申領條件、流程和所需材料作完整準確說明。不過，對於台灣人申辦中國身分證件，是否違反「雙重戶籍」規定？張晗閃爍其詞聲稱，「台灣是中國的一部分，世界上只有一個中國」。

    張晗指稱，根據《港澳台居民居住證申領發放辦法》，台灣居民來中國居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一的，根據本人意願可以申領居住證。

    張晗進一步說，台灣居民定居證則是發放給經批准來中國定居落戶的台灣居民到定居地戶口登記機關辦理常住戶口登記手續的證明。自2024年1月1日起，中國出入境管理部門實施鼓勵台灣居民來閩定居落戶政策，支持台胞在閩定居落戶實現「願落盡落」。

    至於中國居民身分證，張晗指出，根據《中華人民共和國身份證法》有關規定，台灣居民回中國定居的，在辦理常住戶口登記時，應當申請領取居民身分證。

    張晗最後聲稱，台灣民眾申領上述證件完全是「自願行為」。

    對此，陸委會強調，兩岸身分單一制度已經運作超過30年，這是兩岸人員往來交流秩序的重要基礎。中共近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視其對我法律秩序的威脅，將持續落實執行相關法令規定。

