    首頁 > 政治

    中共制定「促進兩岸標準共通條例」 陸委會批：非中方可片面決定

    2025/12/03 19:09 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會強調，我方的標準制定，將依我方相關規定辦理，涉及我方公權力的標準制定項目，非中方可片面決定。（資料照）

    陸委會強調，我方的標準制定，將依我方相關規定辦理，涉及我方公權力的標準制定項目，非中方可片面決定。（資料照）

    福建省人大常委會近日制定《福建省促進兩岸標準共通條例》，將於2026年1月1日起施行。中國國台辦今天聲稱，這是福建省涉台領域又一創制立法，對打造兩岸共同市場、深化兩岸融合發展具有重要意義。陸委會批評，我方的標準制定，將依我方相關規定辦理，涉及我方公權力的標準制定項目，非中方可片面決定。

    國台辦發言人張晗說，條例突出「通」與「同」二字，將福建省近年來形成的成熟經驗與創新做法及時固化並上升為法規，鼓勵兩岸同胞攜手，透過共同選題、研製、比對、使用等方式開展兩岸標準化合作。

    張晗聲稱，這是福建省涉台領域又一創制立法，對打造兩岸共同市場、增進兩岸民生福祉、深化兩岸融合發展具有重要意義。

    對此，陸委會說，「行業標準共通」是2019年1月2日中共公布「習五條」政策指示事項之一，後續並已納入2023年「閩台融合21條」工作項目，過去2年福建省政府不定期發布所謂兩岸共通標準成果，進行「促統、促融」統戰宣傳。

    陸委會強調，本次中方制定「福建省促進兩岸標準共通條例」，僅適用在中國福建省，對台灣不生效力。我方的標準制定，將依我方相關規定辦理，涉及我方公權力的標準制定項目，非中方可片面決定。

    陸委會指出，政府提醒參與中方制定標準的國人、企業、機構或團體，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第5條之1第2項規定，未經政府授權，不得簽署涉及台灣地區公權力之協議；與中方相關部門從事合作行為，應注意遵守兩岸條例第33條之1相關規定。

