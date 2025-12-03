為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普簽署台灣保證實施法 卓榮泰：台美關係成為全球合作模範

    2025/12/03 18:47 記者鍾麗華／台北報導
    美國國會通過「台灣保證實施法案」，行政院長卓榮泰今天接見北美台灣鄉親時表示，未來台美雙方會加強溝通與合作，讓雙方在各領域中，建立成為全球合作模範關係。（記者鍾麗華攝）

    美國國會通過「台灣保證實施法案」，行政院長卓榮泰今天接見北美台灣鄉親時表示，未來台美雙方會加強溝通與合作，讓雙方在各領域中，建立成為全球合作模範關係。（記者鍾麗華攝）

    美國國會通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制，美國總統川普2日正式簽署法。對此，行政院長卓榮泰今天接見北美台灣鄉親時表示，未來台美雙方會加強溝通與合作，讓雙方在各領域中，成為全球合作模範關係。

    卓榮泰指出，歡迎與感謝美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，未來每5年要檢討雙方高級官員的各種往來指引，這是未來促進雙方關係完整且正常化中，很重要的一環。未來雙方會加強溝通與合作，讓雙方在各領域中，成為全球合作模範關係。不僅是台美間雙邊關係，我國可以踏出這一步，與其他民主理念相近國家，建立更實質的關係。

    卓榮泰認為，這當然一方面是基於現在地緣政治及國際情勢，還有中國對外這種軍事野心、霸權主義的囂張。他認為，有很多方面，是因為我國的美國僑社私底下做了很多遊說的工作，尤其是跟國會議員，他要深深地表示感謝。海外的各個台僑、台商，總是在當地各領域、各階層中，都盡了相當大力量，讓政府對政府不能達到的，透過大家發揮實質的效果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播