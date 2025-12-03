為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍提擴大中配參選 卓榮泰怒嗆：開什麼玩笑！

    2025/12/03 18:28 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今（3）日下午接見北美台灣鄉親時重話嗆聲，「要在台灣選公職，難道不能只效忠中華民國台灣政府？還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑？」（記者鍾麗華攝）

    行政院長卓榮泰今（3）日下午接見北美台灣鄉親時重話嗆聲，「要在台灣選公職，難道不能只效忠中華民國台灣政府？還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑？」（記者鍾麗華攝）

    立院國民黨團總召傅崐萁推動修「國籍法」，主張放寬具中國國籍或曾持中國身分者的參政限制。行政院長卓榮泰今（3）日下午接見北美台灣鄉親時重話嗆聲，「要在台灣選公職，難道不能只效忠中華民國台灣政府嗎？還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑？」

    卓榮泰今天在致詞時，細數行政院面臨國會朝小野大的困境。卓揆表示，這麼多年來，政府很少遇到今天這個狀況，明年度中央政府總預算還躺在立法院，沒有辦法付委，立院卻通過了讓中央沒有辦法編預算的財劃法，而行政院版的財劃法躺在立法院，也不給審、不給過。

    對於國籍法，卓榮泰表示，如果立委有雙重身份來質詢他時，他真的懷疑，「你是代表哪個國家來問我，我要回答你，我是回答哪個國家的人」，這個都混淆了，所以不能有雙重的效忠，對國家單一效忠是絕對必要的。

    卓榮泰強調，要經商，要探親、要生活，兩本護照沒有問題，但要當台灣政府的公職人員，就必須一個國籍、一個護照、一個效忠，這是基本的價值，不容打任何折扣。

    卓榮泰也指出，政府上週提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，希望向全世界展現國家有能力保護自己、防衛自己，也有能力跟所有印太地區民主力量，站在一起共同維護區域安全和穩定，但現在也躺在立法院。

    卓榮泰說，在野要賴總統到立法院報告，且要一問一答，做國情報告，憲法規定，總統可以去，不是說總統必定去；賴總統雖然展現高度善意與責任，但總統去立法院一問一答是違憲的，即問即答就是像他到立法院總質詢，「要敲桌子，要大聲咆哮，我來就好了，不用讓總統去」。

    卓榮泰也提到立法院最快12日三讀的停砍年改案，他強調，這會影響到年輕公務員，年金改革是國家財政永續、世代正義，「在野卻利用停砍年金改革，要將國家財政重新再來翻攪一次，這也非常要不得」。

    卓榮泰說，其他還有不在籍投票等問題，都橫在立法院，他希望國會能站在國家一體、以人民為念的角度，停止對國家主權、財政、國家安全的各種妨礙。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播