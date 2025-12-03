藍提擴大中配參選 卓榮泰怒嗆：開什麼玩笑！

行政院長卓榮泰今（3）日下午接見北美台灣鄉親時重話嗆聲，「要在台灣選公職，難道不能只效忠中華民國台灣政府？還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑？」（記者鍾麗華攝）

立院國民黨團總召傅崐萁推動修「國籍法」，主張放寬具中國國籍或曾持中國身分者的參政限制。行政院長卓榮泰今（3）日下午接見北美台灣鄉親時重話嗆聲，「要在台灣選公職，難道不能只效忠中華民國台灣政府嗎？還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑？」

卓榮泰今天在致詞時，細數行政院面臨國會朝小野大的困境。卓揆表示，這麼多年來，政府很少遇到今天這個狀況，明年度中央政府總預算還躺在立法院，沒有辦法付委，立院卻通過了讓中央沒有辦法編預算的財劃法，而行政院版的財劃法躺在立法院，也不給審、不給過。

對於國籍法，卓榮泰表示，如果立委有雙重身份來質詢他時，他真的懷疑，「你是代表哪個國家來問我，我要回答你，我是回答哪個國家的人」，這個都混淆了，所以不能有雙重的效忠，對國家單一效忠是絕對必要的。

卓榮泰強調，要經商，要探親、要生活，兩本護照沒有問題，但要當台灣政府的公職人員，就必須一個國籍、一個護照、一個效忠，這是基本的價值，不容打任何折扣。

卓榮泰也指出，政府上週提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，希望向全世界展現國家有能力保護自己、防衛自己，也有能力跟所有印太地區民主力量，站在一起共同維護區域安全和穩定，但現在也躺在立法院。

卓榮泰說，在野要賴總統到立法院報告，且要一問一答，做國情報告，憲法規定，總統可以去，不是說總統必定去；賴總統雖然展現高度善意與責任，但總統去立法院一問一答是違憲的，即問即答就是像他到立法院總質詢，「要敲桌子，要大聲咆哮，我來就好了，不用讓總統去」。

卓榮泰也提到立法院最快12日三讀的停砍年改案，他強調，這會影響到年輕公務員，年金改革是國家財政永續、世代正義，「在野卻利用停砍年金改革，要將國家財政重新再來翻攪一次，這也非常要不得」。

卓榮泰說，其他還有不在籍投票等問題，都橫在立法院，他希望國會能站在國家一體、以人民為念的角度，停止對國家主權、財政、國家安全的各種妨礙。

