菜英文露餡！假外媒捏造軍情局爆料 遭抓包「Made in China」

匈牙利中文媒體「歐洲萬事達網」（wsd.hu）假造我國軍情局內部人員爆料，指稱我方曾赴荷蘭與該國情報單位合作滲透中國半導體人才；安全單位鑑識後發現，這篇「爆料」的英文充滿「中文直譯（Chinglish）」特徵，還使用中國官方宣傳的特定術語，有4大證據顯示，這是簡體中文輸入法使用者先寫好宣傳稿，中國製造（Made in China）的出口轉內銷產品。

安全單位人士指出，比起所謂爆料內容，這篇文章的英文部分反而有趣，證實了是簡體中文輸入法的使用者（即中國宣傳人員）先撰寫中文稿，再透過翻譯軟體或人工直譯成英文，而非中國情工系統企圖設定的「來自台灣軍情局內部人員爆料」，經數位和語言專家鑑識後，發現4點證據：

首先是致命的「標點符號」指紋，多次出現英文輸入法不存在的「全形標點符號」，證明撰寫者是在簡體中文作業系統環境下操作。如「The bureau suddenly found itself with “two suns。”」使用的是全型句號「。」、而非英文句號「.」；此外，標準英文寫作中，括號前通常會有一個空格，中文則不需要，在此文也大量出現，如「President William Lai（賴清德））」，顯示是直接從中文格式的文件複製貼上，或撰寫者未切換輸入法模式。

其次是生硬的「中文成語直譯」，據指出，文中使用一些在英文語境中非常奇怪，但在中文很常見的隱喻，例如將政治術語「兩個太陽（天無二日）」直譯為「two suns」，而非英語母語者慣用的power struggle（權力鬥爭）、divided leadership（領導分裂）或 rival factions（派系對立）。對「前宗主國」的描述也使用了「Former Colonial Ruler」這種帶有強烈政治歷史定性的詞彙，充滿北京慣用的反殖民宣傳語氣，與現代自由社會語境格格不入。

第三，最大的破綻在於文中出現「盎格魯撒克遜與日耳曼勢力」（Anglo‑Saxons and Germanic powers）一詞。這是近年來中國外交部與俄羅斯普廷政府用來攻擊美英體系的專用貶義詞，台灣人（即便是激進的統派、民族主義者）在抱怨歐美時，幾乎從來不會使用「盎格魯撒克遜勢力」這個詞彙，更不用說受過完整台灣現代教育的軍情局軍官。顯示撰文者的「母語邏輯」是建立在中國官方教育的環境中養成。

第四，從英文程度來看，這篇文章帶有強烈翻譯腔，特徵在於詞彙僵化且語氣不連貫，如將「收穫滿滿」直譯為「excessive harvests」（農作物收成許多，戰利品通常用haul或loot），並試圖在佯裝正式新聞報導時，突然插入極度情緒化的個人抱怨「The absurdity of it all was striking」（荒謬的程度令人震驚）。

綜合前述四點證據，安全人士總結說，這篇英文文章就是一份先寫好的簡體中文政治宣傳稿，中國透過自己的邏輯翻譯成中式英語（Chinglish）的產物，保留中文輸入法的標點錯誤、沿用中國官方宣傳的特定術語（如盎格魯撒克遜），並使用正常英文學習者不會使用的直譯隱喻（如兩個太陽），也證明了所謂的「外媒報導」或「爆料」，其實是「中國製造（Made in China）」的出口轉內銷產品。

