為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2026雲林縣長選戰劉建國再披戰袍 蘇治芬：這是一場苦戰

    2025/12/03 17:50 記者黃淑莉／雲林報導
    民進黨選對會拍板建議徵召立委劉建國參選2026雲林縣長選戰。（記者黃淑莉攝）

    民進黨選對會拍板建議徵召立委劉建國參選2026雲林縣長選戰。（記者黃淑莉攝）

    民進選對會今（3）日拍板，建議徵召立委劉建國再披戰袍、參選下屆雲林縣長，中央畜產會董事長、前立委蘇治芬表示，這是一場苦戰，很欣慰劉建國願意承擔，希望雲林鄉親能把縣政交給他。

    蘇治芬指出，2026縣市首長選舉對民進黨來說都是一場苦戰，尤其是雲林縣，劉建國願意擔起重擔，她覺得很感動，希望他能全力以赴，戰戰兢兢、如履薄冰，提出更好的政策，讓雲林知道選出不一樣的縣長會展現不一樣的雲林。

    蘇治芬表示，蘇治芬多年來在立法院的歷練，他的政治成熟有目共睹，很希望鄉親能把縣政交給他，「張家上場」這7年，雲林走不出自己的活路，落後其他縣市，非常可惜。

    蘇治芬也說，李進勇丟掉雲林江山，最令她痛心是排擠黨內同志，她會在FB上發抒心情，是希望民進黨的地方領導人不要重蹈覆轍，丟掉翻轉的機會。

    民進黨選對會拍板建議徵召立委劉建國參選2026雲林縣長選戰，前立委蘇治芬很欣慰劉建國願意承擔，希望雲林鄉親能把縣政交給他。（記者黃淑莉攝）

    民進黨選對會拍板建議徵召立委劉建國參選2026雲林縣長選戰，前立委蘇治芬很欣慰劉建國願意承擔，希望雲林鄉親能把縣政交給他。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播