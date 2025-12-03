2026雲林縣長選戰劉建國再披戰袍 蘇治芬：這是一場苦戰

民進黨選對會拍板建議徵召立委劉建國參選2026雲林縣長選戰。（記者黃淑莉攝）

民進選對會今（3）日拍板，建議徵召立委劉建國再披戰袍、參選下屆雲林縣長，中央畜產會董事長、前立委蘇治芬表示，這是一場苦戰，很欣慰劉建國願意承擔，希望雲林鄉親能把縣政交給他。

蘇治芬指出，2026縣市首長選舉對民進黨來說都是一場苦戰，尤其是雲林縣，劉建國願意擔起重擔，她覺得很感動，希望他能全力以赴，戰戰兢兢、如履薄冰，提出更好的政策，讓雲林知道選出不一樣的縣長會展現不一樣的雲林。

請繼續往下閱讀...

蘇治芬表示，蘇治芬多年來在立法院的歷練，他的政治成熟有目共睹，很希望鄉親能把縣政交給他，「張家上場」這7年，雲林走不出自己的活路，落後其他縣市，非常可惜。

蘇治芬也說，李進勇丟掉雲林江山，最令她痛心是排擠黨內同志，她會在FB上發抒心情，是希望民進黨的地方領導人不要重蹈覆轍，丟掉翻轉的機會。

民進黨選對會拍板建議徵召立委劉建國參選2026雲林縣長選戰，前立委蘇治芬很欣慰劉建國願意承擔，希望雲林鄉親能把縣政交給他。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法