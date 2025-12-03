參選宜蘭縣長！陳琬惠拋南港東移、高鐵、老人金卡政見

民眾黨今召開記者宣布徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。（記者林正堃攝）

民眾黨今召開記者會宣布徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。陳琬惠在會中提出「三大主軸、九大政策」政見，並宣示將宜蘭打造成北台灣的智慧產業新核心、國際級觀光縣，及老幼放心、年輕人願意定居的宜居城市為目標，喊話宜蘭需要一位願意衝、敢負責、做事情的縣長，最佳人選就是陳琬惠。

民眾黨主席黃國昌表示，今日徵召陳琬惠代表台灣民眾黨參選宜蘭縣長，將陳琬惠「嫁給宜蘭，當宜蘭人的女兒」，陳琬惠深耕宜蘭，無論有無公職身分，從來沒有離開過，卸任立委至今持續為民服務，爭取福利。

陳琬惠指出，她今日正式向鄉親遞交履歷、應徵宜蘭縣長一職，自己已為宜蘭擘劃未來30年發展建設的願景，在科學、理性與務實的價值實踐下，以 「實踐承諾的行動力」、「共創願景的親和力」與「善用資源的創新力」，結合「三大主軸、九大政策」，為宜蘭帶來改變。

宜蘭鄉親長期以來是不看黨派、只看人的表現，陳琬惠指出，已故縣長陳定南當年執掌縣政時的執行力，讓宜蘭從台灣後山蛻變為縣市治理典範；但近年來，宜蘭多位領導者，對公共利益的怠惰、毫無章法的治理態度，導致蘭陽平原失去光彩，白白浪費前人所建立的美好基礎，更讓宜蘭迷失方向。

陳琬惠提出「三大主軸 × 九大政策」，首先是打造高薪、乾淨的產業重鎮，她將推動「南港東移」，打造宜蘭電腦工業基地，結合高鐵開通、國五交通優勢，引進AI、軟體、新創等低汙染產業，落實「班班有網路、生生用平板」，讓高薪、高附加價值的工作在宜蘭落地；再者，打造地標型亮點景點，積極招募國際企業集團進駐，並發展創生基地，打造青年、壯世代就業聚落。

第二、高鐵建設帶動宜蘭轉型，讓交通成為發展的引擎。陳琬惠說明，以高鐵站區為核心，推動完整的TOD整體規劃；同時，重構縣域大眾運輸網，以「高鐵 × 公車 × YouBike」為核心：建置舒適的快捷公車與幹線公車、串聯國五與台鐵客運；此外，她也將發展多元共享交通與低碳智慧運輸。導入「4U」共享運具（YouBike、U-Motor、U-Car及U-Parking），實現宜蘭低碳移動的願景。

陳琬惠補充，最後則是「照顧老幼」，將敬老卡升級為「老人金卡」，每年提供6000元補助，等同「超級悠遊卡」可自由用於交通、醫療、休閒與運動設施折抵，讓福利更彈性、更實用；平衡各區醫療資源，成立門診中心，結合衛生所、民間醫院資源，促進醫療資源均衡發展，並提升育兒與生育支持。

