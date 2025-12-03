1946年《時代》報導被挖出！網驚：原來台灣從那時就討厭中國

中國近日指出《舊金山和約》無效，反被網友譏諷是「馬關條約續約」。（圖為「馬關條約」，取自「中華民國外交部保存之前清及民國時期條約協定檢索系統」官網）

中日關係持續緊張，中國近日指出《舊金山和約》無效，反被網友譏諷是「馬關條約續約」。對此，有網友挖出一篇《時代》雜誌1946年的報導，只見當時就有台灣人抱怨遭中國的佔領軍隊掠奪物資，還使得農作物及鐵路、發電廠等重要設施荒廢腐敗。報導指出，大多數在台灣的外國觀察家同意，若當時舉行公投，台灣人會投票支持讓美國管理台灣，第二選擇也不會是中國，而是日本。

1945年日本無條件宣布投降，中華民國政府開始對台灣進行接管。而1946年為台灣歷史重大轉折點。國民政府接管台灣後，因經濟失序、社會動盪與官場腐敗，導致衛生體系失能，引發霍亂等傳染病爆發，並爆發了布袋事件、新營事件等警民衝突，也為隔年的二二八事件埋下伏筆。

請繼續往下閱讀...

近日有網友分享一篇1946年的《時代》雜誌報導，報導提到，台灣人抱怨中國來的佔領軍隊正在掠奪物資、任由農作物、精煉廠、鐵路和發電廠腐敗敗壞。同樣憤怒的上海市民只能從政府支持的台糖公司購買糖，他們擔心在已經災難性的黑市中，正有人操控著一場巨大的糖業壟斷。

報導還提到，新任的中國行政長官陳儀發現台灣人相當溫順後，立刻進行欺壓，派遣親戚控制產業，中飽私囊，讓肥沃的台灣面臨大規模的飢荒。陳儀的施政引發台灣人民強烈不滿，還有台灣人向美國人抱怨稱：「你們對日本很仁慈，你們對他們投下原子彈，卻把中國人丟給我們。」

報導最後還表示，大多數在台灣的外國觀察家都同意，如果當時舉行公投，台灣人會支持讓美國人管理台灣，「第二選擇會是日本」。

這篇文章引發討論，網友紛紛表示：「80年前的台灣人就覺得美國人對日本比較好，只給他們兩顆原子彈，反觀台灣被送了一個國民黨」、「還以為是今年的文章...欸？1946？」、「美國也好，日本也好，就是不要中國」、「George H.Kerr寫的《被出賣的台灣》也有詳細記錄」、「被國民黨裝死的真實歷史本文之一」、「原來台灣從那時候就討厭中國了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法