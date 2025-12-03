為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高市總預算卡關有解 議會變更議程明交付審查

    2025/12/03 17:34 記者王榮祥／高雄報導
    高市議會今舉行程序委員會，議長康裕成敲定第6次定期大會變更議事日程，並排入「有關涉及廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為」專案報告；康裕成強調，市府提案將於明天交付審查，提醒市府團隊要積極向議員溝通預算內容。

    第4屆第18次程序委員會由議長康裕成主持，包括副議長曾俊傑及黃香菽、江瑞鴻、陳善慧、劉德林、陳明澤、朱信強、邱俊憲等議員與會。

    經討論，通過第4屆第6次定期大會變更議事日程，敲定12月8、9兩日及10日上午「二、三讀會」議程變更為「分組審查」；12月10日下午議程變更為「有關涉及廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為」專案報告，12月10日「成立各種委員會」議程變更移至12月18日。

    另為順利完成115年預算審議，程序會議也同步通過第4屆第8、9次臨時會議事日程表草案，敲定自115年1月12日至1月30日召開2次臨時會，臨時會下午議程也自下午3:00提前到下午2:30召開。

    康裕成強調，第4屆議會及陳其邁市長率領的市府團隊任期已走進尾聲，期盼府會有始有終，府會同心，共同兌現對市民的承諾。

