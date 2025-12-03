解除美台交往緊箍咒！川普簽署台灣保證實施法 賴清德發文感謝！

賴清德發文感謝川普。（資料照）

美國聯邦參議院上月18日無異議通過跨黨派議員提出的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，解除美台交往限制；白宮於美東時間2日宣布，總統川普已簽署，該法案正式生效。對此，我國總統賴清德今（3日）下午在X平台發文感謝川普。

根據白宮官方消息，川普已簽署「台灣保證實施法案」。該法案是今年2月由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）共同提出，旨在打破美台斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，5月在眾議院無異議通過，11月在參議院無異議通過。

對此，賴清德今天下午在X平台發文：「非常感謝川普總統簽署《台灣保證實施法案》，強調美國與台灣交流的重要性。接下來，我們會在各方面跟美國更密切合作，一起維護區域的和平、穩定與繁榮。」

Greatly appreciate President @realDonaldTrump’s signing of the Taiwan Assurance Implementation Act, underlining the importance of #US engagement with #Taiwan. Going forward, we’ll work even more closely with the US in all sectors to ensure regional peace, stability & prosperity. — 賴清德Lai Ching-te （@ChingteLai） December 3, 2025

