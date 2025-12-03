為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市藍營議員索資不順逼問局外處對局長認同度？ 楊欽富:非常高

    2025/12/03 16:59 記者王榮祥／高雄報導
    高市藍營議員逼問局外處對局長認同度?楊欽富稱非常高。（記者王榮祥翻攝）

    高市藍營議員逼問局外處對局長認同度?楊欽富稱非常高。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員鄭安秝因索資不順，今總質詢時強烈質疑工務局長楊欽富沒得到他們（局外處）的心，逼問局外處對局長認同度高嗎？楊欽富幾度解釋局外處有獨立權責未果，面對議員逼問只好答詢說「非常高啊」!

    鄭安秝今質詢指出，她為了鳳山鄉親權益，須了解市府施政成效，不料索資過程發現很多問題，包括交通、工務、水利、觀光都須改進。

    他提到工務局時，特別點名工務局轄下有些單位，索資時卻東一個、西一個，明明同一個局卻要分開給資料？感覺群龍無首、資料亂給，正常來說工務局提供資訊應該集中明瞭，難道局長不得他們（處）的心嗎？

    楊欽富答詢時，嘗試說明工務局轄下有分局內處、局外處，局外處部分有其獨立權責，可獨立處理其業務（含索資）。

    不料鄭安秝無法接受其說法，還提到先前直接找局長要道工處資料，局長卻建議可直接跟道工處詢問，她強烈質疑「一個局長當到這樣？別的局不會這樣」。

    楊欽富想再解釋，鄭安秝卻說「別跟我說這些，你工務局長似乎沒得到他們的心，你覺得他們對你認同度高不高？就說高不高就好」。楊欽富略感無奈，只能針對議員提問回答說「非常高啊」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播