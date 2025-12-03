高市藍營議員索資不順逼問局外處對局長認同度？ 楊欽富:非常高

高市藍營議員逼問局外處對局長認同度?楊欽富稱非常高。（記者王榮祥翻攝）

高市議員鄭安秝因索資不順，今總質詢時強烈質疑工務局長楊欽富沒得到他們（局外處）的心，逼問局外處對局長認同度高嗎？楊欽富幾度解釋局外處有獨立權責未果，面對議員逼問只好答詢說「非常高啊」!

鄭安秝今質詢指出，她為了鳳山鄉親權益，須了解市府施政成效，不料索資過程發現很多問題，包括交通、工務、水利、觀光都須改進。

請繼續往下閱讀...

他提到工務局時，特別點名工務局轄下有些單位，索資時卻東一個、西一個，明明同一個局卻要分開給資料？感覺群龍無首、資料亂給，正常來說工務局提供資訊應該集中明瞭，難道局長不得他們（處）的心嗎？

楊欽富答詢時，嘗試說明工務局轄下有分局內處、局外處，局外處部分有其獨立權責，可獨立處理其業務（含索資）。

不料鄭安秝無法接受其說法，還提到先前直接找局長要道工處資料，局長卻建議可直接跟道工處詢問，她強烈質疑「一個局長當到這樣？別的局不會這樣」。

楊欽富想再解釋，鄭安秝卻說「別跟我說這些，你工務局長似乎沒得到他們的心，你覺得他們對你認同度高不高？就說高不高就好」。楊欽富略感無奈，只能針對議員提問回答說「非常高啊」。

